Летний бриз» перед серебряной свадьбой!

Почувствуйте «Летний бриз» вместе с музыкально-литературным салоном «Гостиная 9-ти Муз!»

20 июля в ресторане “Le Fontaine” КДЦ «Европа-клуб» вас ждет яркий, незабываемый вечер!

Перед вами выступят:

— Станислав Иванов, первый проректор Арктического института культуры и искусств, исполнитель классических и эстрадных произведений, в составе вокального квартета «Sky» участник международных музыкальных фестивалей;

— Айылаана Семенова, победительница телевизионного музыкального конкурса «Саҥа ырыа», лауреат Премий «Этигэн Хомус», «Үрдэл»

— Петр Борисов и Юлия Безрукова, чемпионы Сибири по латина-шоу, солисты популярнейшей в Якутске Школы танцев «Dance Empire».

Специальный гость «Гостиной 9-ти муз» – музыкант и композитор Елена Лукина-Шелт (Анкоридж, США)

Елена родилась в Якутии, окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по классу скрипки. После работы в Якутском театре оперы и балета в 1991 году была приглашена на гастроли с Санкт-Петербургским камерным оркестром «Моцартэум». В 1992 году Елена уехала в Америку, где с тех пор живет, работает и творит.

В США Елена активно участвует в насыщенной музыкальной жизни страны, будь то симфонические, оперные или личные концерты.

Как нам стало известно, Лена приедет на историческую родину, чтобы в кругу родных и друзей отметить серебряную свадьбу с Брюсом Шелтом. А выступить вечером 20-го июля ее пригласила давний друг и партнер по трио «НЕ фонтан» Яна Угарова, которая с декабря прошлого года является постоянной ведущей музыкальных салонов, проводимых Центром развития человека.

В «Гостиной 9-ти Муз» можно не только послушать красивую музыку в хорошем исполнении, но и пообщаться с артистами, задать им вопросы, поделиться своими впечатлениями, поучаствовать в призовых викторинах и конкурсах. Гости музыкальных салонов отмечают, что в Якутске очень не хватает таких душевных, камерных мероприятий с живым исполнением и живыми эмоциями.

Итак, 20 июля, в четверг, с 19 часов у вас есть прекрасная возможность приобщиться к прекрасному и получить эстетическое удовольствие!

Заказ/бронь билетов по тел. 8 9247662100.

Билеты также в кассах к/т «Центральный» и в офисах КС «Алмазкредитсервис» (ул. Кирова 18, блок В, каб. 305 и ул. Ярославского 19).