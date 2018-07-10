Летнее меню: Что есть в жару?

Все специалисты сводятся к единому мнению: изменить свое самочувствие в лучшую сторону в жару можно только ограничением в рационе и соблюдением нескольких простых принципов.

Телеканал «Якутия 24», изучив множество советов медиков, диетологов и профессиональных лайфхакеров, составил ТОП-10 продуктов, которые помогают организму спастись в жару.

1. Арбуз на 90% состоит из воды, он богат витаминами С, А и антиоксидантами. Диетологи говорят, что арбуз — прекрасный вариант, чтобы охладиться и пополнить запас электролитов, которые мы теряем, когда потеем в жару.

2. Огурцы же состоят на 96% из воды. Именно поэтому они являются идеальным продуктом для жаркой погоды. Они способны одновременно утолить голод и жажду.

3. Сладкий болгарский перец — это тот продукт, который должен быть в рационе круглый год. Зимой он способен поддержать иммунитет, а летом помочь организму справиться с жарой и периодически возникающим обезвоживанием.

4. В помидорах содержится ликопин, который признан одним из самых мощных антиоксидантов. Под воздействием ультрафиолетовых лучей, которые особенно активны в летнее время, в клетках образуются свободные радикалы, и без антиоксидантов нам просто не обойтись.

5. Свежая зелень, особенно если она не с рынка, а прямо с грядки, станет абсолютно незаменимым продуктом в летний период. Она поможет нормализовать водно-солевой баланс, что особенно важно в жару. Обратите особое внимание на листовой салат, щавель, шпинат и укроп.

6. Добавляя киви в ежедневный рацион, вы поможете улучшить работу сердца, которое вынуждено активнее качать кровь, и успокоить нервную систему.

7. Грейпфрут и апельсины являются источником витамина С, в котором наш организм особенно нуждается в солнечную погоду.

8. Летнее меню просто невозможно представить без ягод. Малина также восполнит дефицит витамина С и поможет немного снизить температуру тела.

9. Легче пережить жару поможет черная смородина. Дело в том, что под воздействием высокой температуры воздуха кровь сгущается, а черная смородина, обладая венотонизирующими и сосудорасширяющими свойствами, помогает крови лучше циркулировать. Как результат — никаких отеков и легкость во всем теле.

10. Хурма или бананы. Продукты с легким вяжущим вкусом охлаждают организм и помогают адаптироваться к жаре.

Кроме того, чтобы легче перенести воздействие жары на организм, необходимо придерживаться четких принципов:

• Не есть соленое и сладкое.

• Не пить спиртное.

• Не объедаться.

• Пить минеральную воду, натуральный квас, зеленый чай, сок и кисломолочные продукты.

• Есть больше сырых овощей.

Не рекомендуется есть продукты, согревающие изнутри, например, мед и сало. Перед сном откажитесь от мяса, потому что переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение.