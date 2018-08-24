Лесопарки Туймаады: в пригородных лесных массивах создадут природные парки отдыха

Герман Арбугаев, директор этнокомплекса Чочур-Муран поддержал инициативу кандидата на пост главы города Якутска Александра Саввинова по созданию возле города лесопарковых зон отдыха.

«В наши дни охрана лесов от человеческого воздействия должна быть на уровне мировых масштабов. Александр Саввинов поднял очень актуальную тему по созданию программы «Лесопарки Туймаады». Если говорить о мировом опыте, то, к примеру, в городе Торонто очень гармонично вписывается лесопарковая зона. Известно, что у нас в городе Якутске успешно внедрен экологический проект «Лебединое озеро», завоевавший популярность и любовь у горожан. Думаю, что подобных мест отдыха может стать намного больше. Если в рамках городской программы будут учитываться вопросы обеспечения чистоты, порядка и безопасности, то совместно с городскими властями в рамках государственного-частного партнерства возможно реализовать интересное развитие зоны активного отдыха. Нашему городу не хватает деревьев, зеленых мест отдыха, поэтому в этом направлении предстоит много работы для создания комфортных условий для жителей столицы. Я полностью поддерживаю программу кандидата Александра Саввинова», — прокомментировал Герман Арбугаев.

Известно, что Александр Саввинов в своей предвыборной программе предложил, основываясь на передовом опыте других регионов России, реализовать в Якутске перспективный эколого-архитектурный проект, связанный с использованием прилегающих к столице лесных массивов под доступные современные зоны отдыха горожан.

«Настоящее богатство города – лесные массивы, прилегающие к Якутску. Они нуждаются в охране и уходе. И могут стать частью комфортной, экологичной городской среды, местом семейного, активного отдыха жителей и гостей столицы. Сегодня таких мест не хватает.

При участии общественности и экспертов разработаем проекты инфраструктуры природных парков по Покровскому, Маганскому, Вилюйскому и Намцырскому трактам. С зонами для семейного отдыха, детскими и спортивными площадками, велодорожками и воркаутами.

Откроем в пригородных парках лыжные трассы и дорожки для «скандинавской ходьбы», площадки для волейбола, баскетбола, футбола. В будущем в лесопарках могут появиться открытые кинотеатры, концертные площадки.

Управление лесопарками на конкурсной основе передадим муниципальным или частным компаниям на условиях создания инфраструктуры, обеспечения охраны и чистоты лесов, противопожарной безопасности и безопасности отдыхающих», — говорится в программе.