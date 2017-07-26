Лесные пожары в Якутии тушат искусственные ливни Федеральной Авиалесоохраны

На сегодняшний день Якутия, где лесопожарные службы проводят работы по ликвидации 11 пожаров на площади более 35 тысяч га, является самым горимым регионом России. Сегодня искусственные ливни Федеральной Авиалесоохраны помогают тушить самые сложные лесные пожары в Якутии.

Как сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны, для оказания помощи наземной группировке сил специалисты Федеральной Авиалесоохраны проводят работы по искусственному вызыванию осадков. Ими используется спецсамолет Ан-26, оснащенный оборудованием для запуска в облака пиропатронов с йодистым серебром, под воздействием которого начинается образование осадков.

Пульт управления запуском пиропатронов находится в салоне самолета. Маршруты полетов прокладываются на основе данных о лесопожарной и метеобстановке.

Летчик-наблюдатель с навигационной линейкой

Искусственный ливень уже помог в ликвидации крупного пожара в Горном районе Якутии. В результате этого полета, спустя 40 минут после воздействия на ресурсную облачность пошли ливневые осадки в районе действия крупного лесного пожара. Различными сериями по количеству и периодичности было выпущено 69 пиропатронов. Обстрел облаков был совершен с высоты более 5 тысячи метров.

В настоящее время проводятся работы по вызыванию ливней в Вилюйском районе.

«Тушение лесного пожара — это целый комплекс мероприятий, и искусственное вызывание осадков одна из его составляющих. Помощь с воздуха – это неоценимая поддрежка лесопожарными специалистами «на земле», где обеспечивается прокладка минерализованных полос, либо прямое тушение кромки», — отмечает начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин.

Общая группировка сил составляет около 500 человек, в т.ч. 201 парашютист-десантник Федеральной Авиалесоохраны.

Справка:

В соответствии с действующим российским законодательством, право на проведение работ по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров имеет только ФБУ «Авиалесоохрана».

Данной технологией «Авиалесоохрана» владеет с 70-х годов XX Века, однако, в период с 2007 по 2016 годы работы были прекращены. В конце 2006 года был принят новый Лесной кодекс России, в соответствии с которым полномочия по тушению лесных пожаров были переданы регионам и региональные базы авиационной охраны лесов вынужденно отказались от применения данной технологии, вследствие организационных и технических проблем.

В конце прошлого года были внесены изменения в Лесной кодекс России, и право на проведение работ передано Федеральной Авиалесоохране, которая в 2017 году вернулась к проверенной технологии, но уже на современном уровне и модернизированном оборудовании.