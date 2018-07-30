Лесные инспекторы выявили нарушения в работе подрядных организаций Газпрома

С 18 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г. государственными лесными инспекторами республики проведена плановая выездная документарная проверка деятельности ПАО «Газпром» при использовании лесных участков по договорам аренды для строительства трубопроводной системы «Сила Сибири», разработки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории Ленского, Олекминского, Нерюнгринского, Алданского, Мирнинского, Сунтарского районов в целях обеспечения соблюдения требований лесного законодательства, правил пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда республики.

В ходе проверки, инициированной департаментом по лесным отношениям РС (Я), выявлены нарушения правил пожарной безопасности в лесах, такие как, захламление лесных участков порубочными остатками, древесным мусором подрядными организациями, осуществляющими подготовительные строительные работы при строительстве трубопроводной системы «Сила Сибири», обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.

В отношении лиц, допустивших нарушения принимаются меры по привлечению к установленной законом ответственности, а также выданы предписания об устранении выявленных нарушений, сообщает ведомство.