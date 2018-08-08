Лесной пожар у Накына: в случае ухудшения ситуации принят план эвакуации

Лесопожарная обстановка рядом с вахтовым посёлком Накын Нюрбинского района обсуждена 7 августа в совещании межведомственной рабочей группы в режиме видеоконференцсвязи в Центре управления в кризисных ситуациях РС(Я) с участием руководства Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В данное время угрозы для посёлка Накын в Нюрбинском районе лесной пожар не представляет.

По данным заместителя начальника ГУ МЧС России по РС(Я) — начальника Управления гражданской защиты Романа Платонова, по состоянию на 21.00 часов вечера 7 августа пожар действует в 6,3 км. от вахтового посёлка Накын. В рабочем посёлке, находящемся в 175 км. от районного центра, расположено 14 объектов для проживания персонала Нюрбинского ГОКа, шесть административных зданий.

Вахтовый посёлок Накын является объектом Нюрбинского горно-обогатительного комбината и в рамках оказания содействия предприятию в защите вахтового посёлка от лесного пожара направлено 12 человек из Нюрбинского авиаотделения. В этот же день в рамках межмуниципального маневрирования переброшены силы Верхневилюйского авиаотделения в количестве 14 человек. Также привлечены работники Нюрбинского ГОКа.В посёлке имеется пожарное подразделение, работает 4 единицы техники. В субботу для тушения лесного пожара около Накына привлекались два вертолёта Ми-8 из АК «АЛРОСА» с водосливными устройствами. Также работают два бульдозера компании.

Посёлок оборудован искусственной преградой – с северной стороны на северо-запад проходит грунтовая дорога шириной до 6 м., с северо-восточной стороны раскопана минерализованная полоса шириной 15 м.

Несмотря на то, что лесной пожар не угрожает вахтовому посёлку, в случае ухудшения ситуации принят план эвакуации, в Нюрбе подготовлены пункты временного размещения. Также в случае необходимости в АК «АЛРОСА» в готовности находится эскадрилья, которая готова эвакуировать вахтовиков восемью рейсами в Нюрбу или Мирный.

Лабораторией горно-обогатительного комбината ведётся постоянный мониторинг за задымлённостью, который проводится с помощью индикаторных трубок.При штиле задымлённость усиливается.

В данное время на вахтовой работе в посёлке находится 760 человек, все работают. Роман Платонов особо подчеркнул, что людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органами дыхания в посёлке не имеется. Работает медицинский пункт. Жалоб на ухудшение самочувствия не поступало, все работают; сотрудников компании, находящихся на больничном, нет.

Для того, чтобы не распространялись недостоверные слухи о лесопожарной обстановке, рекомендовано проводить постоянное информирование жителей посёлка, в том числе через громкоговорящую систему не менее 4-5 раз в день.

Также главным управлением МЧС России по РС (Я) компании АК «АЛРОСА» рекомендовано организовать временное отселение граждан, желающих временно уехать из Накына в Нюрбинский и Мирнинский районыво время действия лесного пожара.