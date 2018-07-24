23 июля 2018 года в 19.00 ч. лесной пожар на территории ресурсного резервата «Белоозерский» ликвидирован.
Напомним, что пожар начался 1 июля из-за сухой грозы. В течение 19 дней представители авиационно-пожарной службы, пожарно-химической станции, мобилизованных бригад Намского улуса, а также Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии РС(Я) спасали лес от огня. Ответственность для всех «пожарных» была большой. Ведь, ООПТ – важнейшее экологическое достояние республики. Якутия в этом плане щедро одарена природой и богатство это нужно сохранять, как говорится, всем миром.
Благодаря оперативности и героическим усилиям, пожар сегодня считается потушенным.
Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Минприроды РС(Я) ведет плановые профилактические и практические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и тушению лесных пожаров на ООПТ. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб Дирекции, лесопожарная обстановка на ООПТ находится под постоянным контролем.
Напоминаем, что на период действия режима чрезвычайной ситуации посещение гражданами ООПТ, а также въезд на транспортных средствах запрещены.
В пожароопасный период Дирекцией создаются мобильные бригады для патрулирования и тушения лесных пожаров. Они находятся в состоянии полной готовности, и в случае возгорания на какой-либо ООПТ немедленно выезжают на место. Если этих сил оказывается недостаточно, ведется активная работа с местной администрацией наслегов, муниципальными образованиями и другими заинтересованными структурами республики.
В этот пожароопасный сезон Дирекцией были созданы 2 мобильные бригады по тушению лесного пожара в Белоозерском.
Необходимо отметить вторую бригаду, которая работала под руководством Петра Аргунова, опытного госинспектора оперативной инспекции, имеющего более 10 выездов на подобные пожарные мероприятия. «Бригада в составе 8 госинспекторов работала совместно с представителями авиалесоохраны Амурской области, которые на профессиональном уровне спасали лес от огня. В результате упорного труда, грамотных действий участников, пожар был приостановлен. Затем начались работы по окарауливанию потушенных очагов пожара. Молодые госинспекторы Иннокентий Суздалов, Алексей Иванов и Егор Васильев прошли пешком 60 км. для проверки наличия минполосы. Рядом с молодыми работали и опытные госинспекторы Александр Трапезников, Иннокентий Кривошапкин из Намского улуса.
«После локализации пожара на Белоозерском нас перебросили на ресурсный резерват «Беленький». Прошедшие здесь дожди помогли естественным путем потушить лесной пожар. Поэтому нам пришлось прорубить и расчистить от поваленных деревьев просеку с протяженностью более 400 метров. В целом бригада работала слаженно и профессионально. Взаимопонимание и взаимовыручка, помощь коллеге – стали залогом общего успеха», — подытожил свой рассказ П.Н. Аргунов.
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