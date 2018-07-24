23 июля 2018 года в 19.00 ч. лесной пожар на территории ресурсного резервата «Белоозерский» ликвидирован.

Напомним, что пожар начался 1 июля из-за сухой грозы. В течение 19 дней представители авиационно-пожарной службы, пожарно-химической станции, мобилизованных бригад Намского улуса, а также Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии РС(Я) спасали лес от огня. Ответственность для всех «пожарных» была большой. Ведь, ООПТ – важнейшее экологическое достояние республики. Якутия в этом плане щедро одарена природой и богатство это нужно сохранять, как говорится, всем миром.

Благодаря оперативности и героическим усилиям, пожар сегодня считается потушенным.

Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Минприроды РС(Я) ведет плановые профилактические и практические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и тушению лесных пожаров на ООПТ. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб Дирекции, лесопожарная обстановка на ООПТ находится под постоянным контролем.

Напоминаем, что на период действия режима чрезвычайной ситуации посещение гражданами ООПТ, а также въезд на транспортных средствах запрещены.

В пожароопасный период Дирекцией создаются мобильные бригады для патрулирования и тушения лесных пожаров. Они находятся в состоянии полной готовности, и в случае возгорания на какой-либо ООПТ немедленно выезжают на место. Если этих сил оказывается недостаточно, ведется активная работа с местной администрацией наслегов, муниципальными образованиями и другими заинтересованными структурами республики.

В этот пожароопасный сезон Дирекцией были созданы 2 мобильные бригады по тушению лесного пожара в Белоозерском.

Необходимо отметить вторую бригаду, которая работала под руководством Петра Аргунова, опытного госинспектора оперативной инспекции, имеющего более 10 выездов на подобные пожарные мероприятия. «Бригада в составе 8 госинспекторов работала совместно с представителями авиалесоохраны Амурской области, которые на профессиональном уровне спасали лес от огня. В результате упорного труда, грамотных действий участников, пожар был приостановлен. Затем начались работы по окарауливанию потушенных очагов пожара. Молодые госинспекторы Иннокентий Суздалов, Алексей Иванов и Егор Васильев прошли пешком 60 км. для проверки наличия минполосы. Рядом с молодыми работали и опытные госинспекторы Александр Трапезников, Иннокентий Кривошапкин из Намского улуса.