«Лесной человек» разобрал веранду, чтобы похитить бензопилу

Воришка знал, что хозяин дома отсутствует, помогая тушить пожары.

Утром в ОМВД по Сунтарскому району позвонил 46-летний житель с.Сунтар и сообщил, что несколько дней отсутствовал дома, за этот время неизвестные похитили у него продукты питания и бензопилу. В результате осмотра места происшествия было установлено, что для проникновения в жилое помещение злоумышленник разобрал стену веранды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, к совершению преступлений причастен 44-летний местный житель, ранее судимый за угон. Мужчина был задержан и дал признательные показания. В ходе обыска у него изъята часть похищенного.

Установлено, что подозреваемый, знал, что хозяин дома находится в Вилюйском районе, помогая тушить пожары, и будет дома не скоро. Воспользовавшись этим, он ночью разобрал часть веранды и проник в дом. Похищенную бензопилу злоумышленник сбыл за 1 300 рублей, а продукты спрятал в лесу. По словам злоумышленника, он не имеет постоянного места жительства и поэтому проживает в лесу.

Проводится проверка.