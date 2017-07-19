Леса в этом полугодии вывезли на 13% больше, треть — из Якутии

В 1 полугодии 2017 года в регионе деятельности Благовещенской таможни оформлено и вывезено с территории Российской Федерации 220,4 тыс. куб. м. леса и лесопродукции, на общую сумму 16,7 млн долл. США. Это больше на 13% по объему и на 20% по стоимости экспортных поставок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

В 1 полугодии 2017 года экспортно-импортные операции в регионе деятельности таможни осуществляли 378 участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), из них 22 участника ВЭД осуществляли экспорт леса и лесопродукции.

63% объема товара на сумму почти 10 млн долларов США экспортировано в регионе деятельности Поярковского таможенного поста, 37% объема на сумму 6,9 млн долларов США — в регионе деятельности Нерюнгринского таможенного поста. В товарной структуре экспорта таможни вывоз леса и пиломатериалов составляет 66% в натуральном и 29% в стоимостном выражении. Поставки осуществлялись в Германию, КНР и Японию. Основная часть продукции экспортирована в КНР — 99%. В 2017 году основная часть поставок леса и лесопродукции пришлась на необработанные лесоматериалы – 88%. Доля лесоматериалов распиленных, поставленных на экспорт составила 12% от общих поставок леса и лесоматериалов.

Вывоз леса и пиломатериалов за пределы территории Российской Федерации по декларациям на товары, зарегистрированным в Благовещенской таможне осуществлялся через пункты пропуска Балтийской, Владивостокской, Находкинской и Уссурийской таможен.