Les miserables — В Якутии юноша подозревается в краже из церкви, приютившей его

Прокурор Нюрбинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 молодых людей 26 и 23 лет, обвиняемых в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.

По версии следствия, обвиняемые, в конце мая 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ввиду окончания средств на покупку алкоголя, решили похитить денежные средства из церкви. Инициатива исходила от одного из обвиняемых, который ранее проживал в данной церкви в порядке предоставленной ему помощи от христиан, в связи с чем, достоверно знал о наличии денежных средств в ящике для пожертвований.

Реализуя свой умысел, обвиняемые, в ночное время, разбив окно, проникли в церковь, где похитили из ящика для пожертвования денежные средства. Причастность данных лиц к преступлению установлена по следам обуви и отпечаткам пальцев, в результате проведенных дактилоскопических и трасологических экспертиз.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.