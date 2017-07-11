Леонид Спиридонов: «Игры прошли очень хорошо, мы все должны быть сплоченными и идти вперед вместе»

News.Ykt.Ru удалось получить комментарии от Леонида Спиридонова, Иннокентия Иннокентьева и судей по ситуации с финалом по борьбе хапсагай в весе до 80 кг на прошедших Играх Манчаары.

Напомним, в финале встретились Спиридонов и Иннокентьев, во время поединка произошел спорный момент, который приковал всеобщее внимание. В итоге сначала победу отдали Иннокентию, затем после протеста обоих финалистов признали чемпионами в весе до 80 кг, определив, что первоначальное решение было вызвано судейской ошибкой. Читайте эксклюзивные комментарии всех сторон, оказавшихся в эпицентре внимания.

Леонид Спиридонов, спортсмен:

— Уважаемые любители спорта, борьбы хапсагай, жители нашей необъятной республики, для всех нас Игры Манчаары, проводимые раз в четыре года, это праздник национальных видов спорта, к которому каждый спортсмен из каждого района готовится не один год. Организаторы игр славно потрудились, спасибо оргкомитету и всем верхневилюйцам. Хочу объяснить ситуацию с финальной схваткой в весе до 80 кг с Иннокентием Иннокентьевым. Все вы видели то, что произошло. Я, как спортсмен, выхожу на ковер выложиться на 200 процентов, возможно, этот настрой бойца послужил причиной излишней эмоциональности. Мне не важна золотая медаль, вообще без разницы, кто победил. Я как мужчина сказал в микрофон, что если Кеша победил, пусть так и будет. Призываю людей не заострять внимание на отдельных спортивных моментах, игры прошли очень хорошо, мы все должны быть сплоченными и идти вперед вместе.

Иннокентий Иннокентьев, спортсмен:

— Судьи допустили большую ошибку, был спорный момент и мне присудили балл, не знаю почему. Я в этом не виноват, касание было обоюдным. Если бы победу отдали Леониду, я бы не протестовал, я очень уважаю его, он мой друг и много сделал для меня, благодаря ему я стал тем, кем являюсь. У меня претензий вообще нет. То, что победу дали обоим, считаю нормальным, это была равная схватка. Игры Манчаары — это якутская олимпиада, это накал, эмоции. Решение судей я уважаю. Пусть люди не говорят, что Леонид там что-то не так сделал, это борьба, мы с ним друзья, не нужно раздувать. Сами игры были организованы очень грамотно и на высоком уровне.

Андрей Яковлев, старший судья по борьбе хапсагай Игр Манчаары:

— В финальной схватке между Спиридоновым и Иннокентьевым произошел спорный момент и до объявления победителя руководителем ковра был брошен челлендж. По итогам просмотра видеоповтора победителя не определили и приняли решение дать спорный и провести схватку до конца. Так как был брошен челлендж со стороны синего угла, я дал 1 балл противнику — красному углу. Борцы продолжили схватку, в итоге Иннокентьев выиграл и поступил письменный протест со стороны синего угла и это обсуждалось апелляционной комиссией. В правила борьбы хапсагай планируется внести серьезные изменения, чтобы таких ситуаций больше не повторялось.

Семен Говоров, главный судья Игр Манчаары:

— Согласно положению спартакиады назначается апелляционная комиссия, которая решает спорные моменты. Комиссия во главе с директором РЦНВС «Манчаары» Иннокентием Григорьевым по итогам рассмотрения официального протеста выявила присуждение необоснованного балла борцу из красного угла. Так как схватка была завершена, победу присудили обоим спортсменам. Такие спорные спортивные моменты случаются часто во многих из 11 видов спорта спартакиады. Это спорт. Благодарим всех любителей национальных видов спорта, посетивших и посмотревших по телевизору Игры Манчаары, создавших непередаваемую положительную атмосферу для спортсменов.

Гуляева на играх не было

Во время паузы и выяснения обстоятельств к судье поединка Ивану Рожину подошел тренер команды Хангаласского улуса, который дважды ткнул рефери по спине. Некоторые ошибочно «узнали» в мужчине вице-премьера Михаила Гуляева, но это был тренер Олег Иванов, с которым журналистам News.Ykt.Ru также удалось связаться.