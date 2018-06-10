Леонид Спиридонов: Хочется, чтобы люди, не зная сути, не переходили на личные оскорбления

Спортсмен, руководитель и просто хороший человек Леонид Николаевич отвечает на жизненные вопросы, касающиеся его новой должности

Напомним, с момента распоряжения главы Мегино-Кангаласского улуса Николая Старостина о приеме на работу известного нам всем спортсмена прошла ровно неделя.

— Леонид Николаевич, поздравляем вас с повышением. Расскажите, как прошел первый ваш день после подписания распоряжения?

— Это был самый обычный день. Я находился в Якутске и решал вопросы на прежней работе.

— Не грустно ли покидать ШВСМ, где вы проработали более двух лет?

— Конечно, грустно. Ведь коллектив стал мне родным, но считаю, все, что ни делается, – к лучшему. Хочется сказать спасибо коллективу ШВСМ и лично директору Александру Афанасьевичу Игнатьеву за годы совместной работы во благо развития спорта в республике и выражаю благодарность главе Мегино-Кангаласского улуса Николаю Прокопьевичу Старостину за поддержку и огромное доверие.

— Вопрос довольно актуальный – почему именно Мегино-Кангаласский улус, а не родной Хангаласский?

— На самом деле Мегино-Кангаласский улус мне вовсе не чужд. Исторически ранее он был восточной частью Хангаласского улуса, и как раз мой родной наслег Куэрдэм (2-й Жемкон) находится на этой территории.

— Кто первым вас поздравил и в какой форме это было?

— Родные и близкие мне люди: кто лично, кто по телефону.

— Прошла неделя со дня назначения. Каковы итоги работы, какие приняты решения, какие документы подписаны…

— Пока у меня идет ознакомительная работа, поэтому не спешу с результатами. Вчера вот, например, принял участие в выездном Совете глав Мегино-Кангалаского улуса в селе Балыктах, где Николай Прокопьевич официально представил меня перед главами наслегов.

— Вернемся к спорту. УОР и ШВСМ – это как бы две отдельные планеты, но так или иначе их объединяет одно общее дело – воспитание спортивного резерва. Какая из этих двух организаций дала больше опыта и развития вам как для руководителя?

— Позвольте не согласиться. Училище олимпийского резерва и Школа высшего спортивного мастерства – это не две отдельные части вселенной. Их общая цель и всех спортивных учреждений Якутии – это воспитание будущего резерва, олимпийских чемпионов и призеров. А больше опыта я приобрел, работая в училище. Потому что сразу после окончания спортивной карьеры первым местом, где мне предстояло работать в качестве руководителя, был именно УОР. Я благодарен Михаилу Дмитриевичу Гуляеву, который поддержал меня и предложил должность заместителя директора одного из крупных спортивных образовательных учреждений республики, и, конечно же, директору Алексею Алексеевичу Филиппову, под руководством которого я работал.

— А кто из якутских, российских и зарубежных политиков более импонирует вам?

— Я достаточно долгое время выступал за сборную Казахстана, и мне больше нравится стиль работы президента Нурсултана Назарбаева. Он дальновидный политик, который очень многое сделал и делает для своего народа. А из российских я выделю нашего первого президента – Михаила Ефимовича Николаева.

— Напоследок, что бы вы ответили хейтерам, которые сомневаются в ваших руководящих способностях?

— Стараюсь не обращать внимания: сколько людей, столько и мнений, но все-таки хочется, чтобы люди, не зная сути, не переходили на личные оскорбления. Я не тот человек, который пришел на эту должность с улицы. На протяжении пяти лет работал на руководящей должности и имею соответствующее образование. Всем желаю добра и здоровья!