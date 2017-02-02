Леонид Шибаев: Рекомендую накапливать средства на капитальный ремонт самостоятельно

После вступления в силу приказа МЖКХ и Э РС (Я) №489-п от 1 ноября 2016 года о установлении минимального размера взноса, который в основном повысил размер взноса для каменных домов и для домов с лифтами, и направления собственникам платежных документов в Фонд стали поступать обращения собственников, в основном от тех собственников, в чьих домах ремонт будет проводиться через 10 и более лет.

Суть таких обращений в том, что собственники считают для себя не удобным и отчасти нецелесообразным откладывать деньги в котел фонда. Собственники, например, собираются в ближайшие годы переехать с данной жилплощади в т.ч в частный сектор, и не видят способа как можно контролировать свои накопления в Фонде, как они расходуются, либо считают размер взноса излишне высоким или просто выражают свое недовольство решением о повышении размера взноса.

Всем собственникам фонд напоминает о том, что существует два способа накопления средств на капитальный ремонт: на счете регионального фонда капитального ремонта и на специальном счете отдельно взятого дома. В данном случае собственники сами распоряжаются накоплениями, определяют сроки проведения ремонта и виды работ, самостоятельно выбирают подрядчика и сохраняют право на получение бюджетной поддержки на проведение ремонтных работ. Переход на специальный счет можно осуществить в любое время по решению общего собрания собственников. Собственники вправе общим собранием определить размер взноса не ниже минимально установленного и владельца специального счета, которыми могут быть ТСЖ, УК, жилищный кооператив, а также, владельцем счета можно определить и регионального оператора т.е. фонд.

Важно напомнить, что взносы в республике, собираемые с 2014 года, были одними из самых низких в стране, благодаря чему, размер взноса не раз подвергался критике в федеральных структурах. Установленный размер взноса определен в соответствии со средним размером по Российской Федерации и ниже среднего по Дальнему Востоку. Размер взносов не индексировался ежегодно, что соответственно приводило к повышению нагрузки на долю участия правительства республики, которое несет нагрузку по финансированию капитального ремонта в значительно большей степени чем собираемые средства собственников. Руководство республики не оставляет собственников один на один с проблемой ветшания многоквартирных домов и ежегодно повышает свой вклад в реализацию региональной программы капитального ремонта. Отдельно отметим, что на содержание: зарплату и другие траты Фонда, накопления собственников не используются – это категорически запрещено!!! Фонд содержится как бюджетное учреждение в соответствии с установленными нормативами.

От имени Фонда капитального ремонта я призываю собственников переходить на специальные счета, становиться ответственными собственниками, обеспечивать поддержание общей собственности многоквартирных домов в должном состоянии, самостоятельно распоряжаться накоплениями и определять, как их использовать. Уважаемые собственники!

Станьте хозяевами своих домов и тогда отпадет необходимость выражать свое недовольство размером взносов, обвинять Фонд в предполагаемых нарушениях и несанкционированных действиях. Специалисты Фонда всегда готовы оказать консультативную помощь в подготовке документации для перехода на специальный счет, для чего нужно будет обратиться по телефону 40-50 -37 (Юридический отдел). Образцы документов по организации и проведению общих собраний размещены на сайте Фонда fondkr.ru.