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3 сентября 2018, 1:14
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Леонид Александров ждет суда о банкротстве?

27 сентября Арбитражный суд Якутии вернется к рассмотрению дела о банкротстве ООО «Строй Капитал» (гендиректор общества Леонид Александров).

Банкротом фирму Александрова требовало изначально признать ОАО «Якутагропромпроект». Сумма исковых требований составляет более полутора миллиона рублей. Однако недавно стало известно, что ОАО «Якутагропромпроект» направило  в суд ходатайство об отказе от заявления.

СПРАВКА:

В 2016 году между ОАО «Якутагропромпроект» и ООО «Строй Капитал» был заключен ряд договоров. Затем, фирма Александрова не смогла полностью расплатиться за сделанные работы с ОАО «Якутагропромпроект». Последней даже пришлось обратится к ООО «Строй Капитал» с претензией, но она видно не возымела должного эффекта и после этого стороны разбирались уже в суде.

Фирма Александрова дело в суде проиграла. Арбитражный суд решил взыскать с ООО «Строй Капитал» в пользу ОАО «Якутагропромпроект» основной долг 1 580 050 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 94 346,96 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 744 руб., всего 1 704 149,96 руб.

Кроме этого, у судприставов в настоящее время имеется исполнительный лист к ООО «Строй Капитал» на сумму 1 213 373 рубля 80 копеек:

Источник: SAKHALIFE.RU
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