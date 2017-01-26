Ленское управление образования наказано за лень?

Прокуратура Ленского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в МКУ «Районное управление образования» МО «Ленский район».

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», управлением в установленный законом срок не рассмотрено 2 обращения, письменные ответы заявителям не направлены, допущены нарушения при организации продления срока рассмотрения обращения.

По выявленным нарушениям закона прокуратура района возбудила в отношении начальника МКУ «Районное управление образования» МО «Ленский район» административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Мировым судьей Ленского района должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

Постановление о назначении административного наказания в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.