«Ленские столбы» стали национальным парком

Свершилось! Ленские столбы обрели национальный статус.

6 августа произошло знаковое событие, которого якутяне ждали четверть века. Природный парк «Ленские столбы» обрел статус национального парка. Соответствующее постановление 6 августа подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что созданием национального парка «Ленские столбы» занимались с 90-х годов прошлого столетия. За эти годы сотрудники Минэкологии РС(Я), ведущие ученые, общественность, жители Хангаласского улуса при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства иностранных дел РФ и руководства республики проделали огромную работу по подготовке всех необходимых документов и обоснований. Сегодня участники рабочей группы по созданию национального парка «Ленские столбы» делятся своей радостью и впечатлениями.

Яков Заровняев, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я):

— Во-первых, поздравляю всех якутян с повышением статуса республиканского парка до федерального уровня и учреждением Национального природного парка «Ленские столбы»! Повышение статуса Природного парка «Ленские столбы» — это результат многолетней работы правительства республики, министерства экологии, научного сообщества и общественности. Это наше общее достижение. От нового статуса мы ожидаем многого. Сейчас начнутся организационные работы, должно выйти распоряжение Минприроды РФ «О создании ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы», о структуре парка, штатное расписание, устав и т.д. В целом, парк также как и прежде, будет продолжать работу по охране и сохранению уникальных природных объектов, животного и растительного мира, развитию экологического туризма, проведению научных исследований, противопожарной работе и т.д.

Аркадий Семенов, директор Природного парка «Ленские столбы»:

— На сегодняшний день эта самая лучшая и долгожданная новость. Природному парку «Ленские столбы» присвоен самый высокий в системе особо охраняемых природных территорий статус Национального парка. Стоит отметить, что это первый национальный парк в нашей республике и уверен, что не последний. От имени коллектива хочу поздравить, всех жителей республики и всех, кто принимал участие в разработке и подготовке пакета документов по созданию национального парка, тех, кто проделал огромный объем работы, который предшествовал выходу данного постановления.

На сегодняшний день, первоочередными задачами являются создание нового ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы», также параллельно будем продвигать имеющиеся проекты по развитию инфраструктуры. Например, есть ряд проектов по развитию туристических баз на Усть-Буотамы, Верхнем Бестяхе, Тукуланах и Дирин-Юряхе, а также по разработке новых экологических троп.

Развитие научно-познавательных туров также является приоритетным направлением деятельности парка. Будут продолжены палеонтологические исследования в рамках действующих соглашений с Палеонтологическим институтом РАН и популяризация научно-познавательных туров посредством обмена опытом с иностранными коллегами. В целом, мы должны обновить все научные исследования, проведенные нашими учеными в период создания парка «Ленские столбы», а это более 20 лет назад.

Яков Сивцев, директор Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий» Минэкологии РС(Я):

— Я убежден, что это достижение не только необходимо, но и неизбежно для парка. Только федеральный уровень должен соответствовать объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. На мой взгляд, кроме повышения объема финансирования, увеличения штатных единиц, совершенствования материально-технической базы, есть существенный положительный момент, суть которого заключается в обеспечении более гарантированной защиты со стороны федерального закона в отношении парка и природных объектов этой территории. Законодательство однозначно не допускает возможностей изъятия земельных участков из состава национального парка. А статус Природного парка регионального значения не обеспечивает гарантии неприкосновенности земель. Также режимом парка будет предусмотрено создание функциональных зон, то есть на территории парка интересы родовых общин не будут ущемляться. Режим Национального парка не допустит вторжения, а родовые общины будут и дальше вести традиционное природопользование. В этом вопросе было получено согласование всех родовых общин, находящихся на территории парка.

Ленские столбы навсегда останутся важнейшей природной достопримечательностью Якутии и, бесспорно, что это еще один шаг на пути к успеху и развитию.

Любовь Киприянова, первый директор Природного парка «Ленские столбы»:

— Вчера состоялось историческое событие, которого мы ждали много лет. Придание статуса национального парку «Ленские столбы» — это продолжение работы по продвижению парка в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За эти годы руководством республики, министерством экологии, коллективом парка проведена огромная работа по повышению статуса. В нашей республике появился первый национальный парк – это, несомненно, повод для гордости. Теперь предстоит большая работа по переводу парка в федеральное ведение, это инвентаризация земель, имущества, решение кадровых вопросов. Хотелось бы, чтобы парк соответствовал мировым стандартам, которого он достоин.

Михаил Черосов, д.б.н., заведующий кафедрой экологии ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова:

— Этим постановлением Правительство РФ взяло на себя все расходы по финансированию функционирования Национального парка «Ленские столбы». Хочу успокоить общественность республики, которую постоянно будоражат «псевдоэкологи», что Ленские столбы в любом статусе остаются на своем месте и никуда не денутся, а коллектив парка будет еще сильнее работать на благо жителей республики и России, в целом. Вопрос с коренными малочисленными народами Севера также останется как есть и не стоит из этого делать «политику», тем более в условиях предвыборной кампании.

Александра Алексеева, член Общественного экологического совета Хангаласского улуса и председатель Общереспубликанского экологического движения:

— Мы, жители Хангаласского улуса, очень рады этому событию. Природный парк «Ленские столбы» достоин быть национальным, быть в числе лучших особо охраняемых природных территорий нашей страны. В этом статусе наш любимый парк будет и дальше развиваться, привлекать все больше туристов. Уверена, что с расширением штата инспекторов в нем будут работать наши местные ребята. Желаю коллективу парка дальнейших успехов, будем работать, сотрудничать и впредь на благо сохранения уникальной природы Национального парка «Ленские столбы».