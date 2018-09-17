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Общество
17 сентября 2018, 18:50
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Ленские столбы очистили от надписей

В минувшие выходные молодые специалисты Сахаэнерго вновь приняли участие в экологической акции «Чистые скалы – чистое наследие» на территории природного парка «Ленские столбы».

Чистка скал проводилась с помощью современных технологий – максимально безопасным для поверхности способом. Энергетики предоставили волонтерам дизель-генераторы для электроинструмента. «Большинство надписей на скалах сделаны краской, видимо, люди хотят таким образом увековечить свое имя в истории. Мы в энергетике очень большое внимание уделяем экотехнологиям. И призываем жителей республики не оставаться равнодушными, принимать участие в экологических мероприятиях, чтобы сохранить наше природное наследие», – прокомментировал участник акции инженер Группы планирования и контроля запасов Сахаэнерго Валентин Иванов.

«С большим удовольствием согласилась принять участие, ведь это отличная возможность не только сделать вклад в сохранность природного парка, но и познакомиться, отлично провести время с интересными людьми. На некоторых участках было очень непросто, инструмент не везде мог не достать, но мы старались выполнить работу по максимуму», – рассказала специалист производственного центра Сахаэнерго Анна Карпова.

Энергетики второй год подряд принимают участие в акции по защите парка, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Профсоюзная организация Сахаэнерго поддержала выезд трех специалистов. К акции, организованной республиканской федерацией альпинизма, кроме энергетиков также примкнули старшеклассники.

Природный национальный парк «Ленские столбы» был создан 16 августа 1994 года Указом президента Республики Саха (Якутия). Он состоит из двух филиалов «Столбы» и «Синский». Участок «Столбы» занимает территорию площадью 1 272 150 га. «Ленские столбы» вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 2 июля 2012 года, как памятник природы, датируемый ранним кембрием (560—540 млн. лет назад).

Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»
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