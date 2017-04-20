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20 апреля 2017, 15:35
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Ленские столбы. Что с ними будет – дискуссионная площадка

Сторонникам и противникам федерализации Ленских Столбов предлагают посмотреть друг другу в глаза. На дискуссионную площадку их собирает народный депутат Якутии Виктор Федоров.

«Полярные мнения о судьбе нашего главного памятника природы – Ленских столбов – сегодня разрывают общественность республики. Наверное, пора сесть и обсудить все плюсы и минусы, которые может получить этот объект Всемирного наследия в случае придачи ему статуса Национального парка. На дискуссионную площадку мы пригласили членов правительства, депутатов Ил Тумэн, известных общественников и всех заинтересованных граждан. Надеюсь, все смогут высказаться и выслушать чужое мнение», — заявил парламентарий.

В июле 2012 года памятник природы «Ленские столбы» был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом он остается особо охраняемой природной территорией республиканского значения. Сторонники федерализации Ленских столбов утверждают, что при придании статуса Национального парка увеличится финансирование, расширятся полномочия по охране памятника.

У противников свои аргументы: потеря республиканского контроля над объектом может открыть дорогу к капитальной застройке территории памятника природы. И мнение якутян теперь уже никто не будет спрашивать. Ленские столбы не ассоциируются у жителей Якутии с просто туристическим объектом – это место силы и духовности. А как оно будет видеться из Москвы, пока не всем ясно.

Так что тема для дискуссии действительно есть. И есть площадка, на которой ее можно провести. Депутат Виктор Федоров уже собирал заинтересованные стороны для обсуждения приватизации госпакета акций «АЛРОСА-Нюрба». По приглашению парламентария тогда на дискуссионную площадку вышли несколько министров, прибыла делегация из Нюрбы. Ожидается, что обсудить федерализацию Ленских столбов также соберутся не только депутаты, чиновники и жители Якутска, но и представители других районов, родовых общин.

Заседание дискуссионной площадки назначено на вторник, 25 апреля, в 18.30 в конференц-зале гостиницы «Полярная звезда». Двери открыты для всех.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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