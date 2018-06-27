«Ленанефти» готовятся к Арктике

Мы уже сообщали о том, что план перевозок за май был перевыполнен за счет увеличения перевозок нефтепродуктов наливом.

По информации начальника службы нефтеперевозок ОАО «ЛОРП» Евгения Ляпунова, в навигацию 2018 года планируется перевезти 337 тонн, из которых уже отправлено 108 тысяч тонн в разные пункты. Для доставки в пункты Арктического побережья часть грузов уже принята, но находится в настоящее время на хранении. Примерно в первой декаде июля, как только откроется арктическая навигация, начнется перевозка нефтепродуктов.

В полной готовности ждет своего рейса танкер «Ленанефть-2041», который прибыл с Усть-Кута с дизельным топливом. Позади неделя пути и более двух тысяч километров по реке Лена. Танки теплохода заполнены дизельным топливом. Оно необходимо для бункеровки судов, которые в скором времени отправятся работать в Арктические моря. Экипаж под руководством капитана Николая Белова должен отправиться в Пеледуй за светлыми нефтепродуктами, предназначенными для центральной Якутии. Флоту пароходства предстоит сделать еще сотни рейсов, чтобы закрыть потребность региона.

Капитан Николай Белов: «Мы вышли в первый рейс 22 мая. Навигация идет нормально. Экипаж почти новый, практиканты нынче приехали с Великого Устюга и Усть-Кута. Ребята молодцы, справляются с поставленными задачами, мы им помогаем, делимся своим опытом».

Курсант речного училища им. Адмирала Макарова из Великого Устюга Артём Горбунов приехал в Якутию на практику по распределению, его будущая специальность — «рулевой моторист». Во время коротких стоянок занимается благоустройством корабля. С детства мечтает об арктических просторах: «Захотелось мне пойти в море. И чтобы в дальнейшем на море служить, надо поработать на судне типа «река-море» и вот я попал сюда. В Якутии впервые и мне очень понравились отзывчивые люди, природа, климат».

Но прежде чем выйти в открытое море, курсантам предстоит освоить азы судоходства по сибирским рекам. Только в прошлом рейсе увидели всё, о чём написано в учебниках: сложные перекаты, мели и густые туманы.

А в августе танкер «Ленанефть-2041» встанет на средний ремонт. По плану реновации ОАО «ЛОРП» на нем же будут проведены модернизационные работы по установке двойного дна и бортов.

А.Коваленко за отлично отработанную навигацию прошлого года получил фирменные часы «Саханефтегазсбыта».

По словам капитана танкера «Ленанефть-2064» Анатолия Коваленко, навигация идёт нормально: «На реках Вилюй и Алдан наблюдается благоприятная обстановка. Как только откроется Арктика, направимся выполнять Северный завоз.

А пока танкера находятся в ожидании своих рейсов, ведутся плановые работы на судах. Ленским речникам расслабляться некогда – навигация-2018 в полном разгаре.