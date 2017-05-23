Легкоатлеты Якутии открыли сезон – 2017

20-21 мая, несмотря на пронизывающий ветер и ужасно холодный день, на стадионе «Юность» были проведены первые официальные летние старты легкоатлетов по классическим дисциплинам. Хотя технические результаты победителей и призеров по метеоусловиям не ахти, тем не менее отдельные результаты до поры до времени станут ориентирами для всех легкоатлетов республики, готовящихся к главным стартам республики этого года – спартакиаде Манчаары в Верхневилюйске.

Финал 100 м, под № 255 Никита Петров

Сюрпризом стала победа студента Якутского педколледжа Петрова Никиты, дважды, на дистанциях 100 и 200 м, оставившего позади сильнейших спринтеров СВФУ, с результатами соответственно 10.8 и 23,6 сек. Что интересно, в январе на чемпионате республики в помещении он был лишь шестым на 60 м и десятым на 200 м. Поживем–увидим, случайны или закономерны его победы в отборочных соревнованиях в июне?

Филипп Собакин

А вот две уверенные победы зимнего чемпиона республики на 800 м Филиппа Собакина на дистанциях 800 – 2.03,1 сек, и 1500 – 4.21. 5 сек, никого не удивили. Правда, зимой он на 1500 м был третьим после Егора Быганова и Степана Степанова.

Под № 1 Егор Быганов

Чурапчинец Егор Быганов на этот раз стартовал на дистанции 5000 м и финишировал первым в гордом одиночестве с результатом 15.23,1 сек, что в такой погоде и учитывая его прошлогодний результат на чемпионате республики в июне 15.42,85 (второе месте после Конона Никифорова), просто отлично! Его результат – первая серьезная заявка на победу в Верхневилюйске.

Лидирует Сахая Власова

Заметно отстал от него второй призер, многоопытный Виктор Прокопьев (15.51,3). Дважды, также с большим отрывом были первыми на дистанциях 1500 (5.22,7) и 3000 м(11.22,1) чурапчинка Сахая Власова, на дистанциях 400 (1.04,4) и 800 м (2.29,2) студентка СВФУ Ольга Курчатова. Уже сам выход на беговую дорожку самой титулованной из участников, многократной чемпионки Спортивных Игр республики, Спартакиад Манчаары, неувядаемой Ларисы Платоновой, без лишних слов предупреждает нас о приближении главного старта года – спартакиады Манчаары.

Неувядаемая Лариса Платонова

В Верхневилюйске ее главной оппоненткой будет конечно другая наша именитая бегунья чурапчинка Екатерина Драгунова, которая четыре года назад у себя дома, на дистанции 3000 м среди ветеранов, буквально вырвала победу в финишной клетке у Ларисы.

Жаждущая реванша в этом году Лариса пока показала третий результат среди молодых на 3000 м.

Финал 100 м, женщины, слева Юлия Кобякова

На других дистанциях победителями открытого первенства СВФУ стали: на 100 м среди женщин Юлия Кобякова – 12,9 сек, на 200 м Светлана Миронова – 28,9 сек, на 400 м Виктор Аргунов – 53,9 сек, по спортивной ходьбе на 3000 м Анастасия Шепелева – 15,43 сек, и Мичил Новиков – 13,55 сек, по прыжкам тройной Кай Адамов – 14 м 65 см, Анна Лыткина – 10 м 60 см, по прыжкам длину Яна Саввинова – 4 м 59 см и Игорь Скрябин – 6 м 50 см.