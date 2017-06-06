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Спорт
6 июня 2017, 14:47
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Легкоатлеты борются за путевки на Игры Манчаары в Верхневилюйске

 

3-4 июня на стадионе «Туймаада» прошел открытый чемпионат г. Якутска по легкой атлетике с участием сильнейших спортсменов  Абыйского, Аллаиховского, Амгинского, Булунского,  Вилюйского, Верхневилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Момского, Кобяйского, Намского, Среднеколымского, Сунтарского,Таттинского, Хангаласского, Усть-Алданского, Чурапчинского улусов и г. Якутска, всего 243 легкоатлета из 27 команд!

Такое нашествие команд из даже заполярных улусов  объясняется просто:  эти соревнования являются отборочными на ХХ юбилейные Игры Манчаары, спартакиады по национальным видам спорта в Верхневилюйске. Это — дыхание приближающейся спартакиады!

Для сведения, через неделю 10-11 июня состоится чемпионат республики, где окончательно определятся по 16 счастливцев, в каждой дисциплине — обладатели путевок в Верхневилюйск. Потому  каких-то заключений по итогам прошедших соревнований в этой статье не будет, будем  лишь констатировать более интересные факты.

На дистанции 100 м среди представительниц прекрасного пола в отсутствие явного лидера Дианы Адасько, на старт вышли 56 спортсменок. Абсолютно лучший результат 12.67 сек, показала Валентина Иванова, тем самым она взяла реванш за прошлогодний проигрыш у чемпионки республики 2016 года Татьяны Олешки  финишировавшей второй, третий результат у воспитанницы ДЮСШ-1 столицы, зимней чемпионки республики на 60 м Исмиры Сабиевой(2002 г.р) ставшей лучшей среди девушек.

Среди 42 мужчин и юношей, в отсутствии рекордсменов республики в спринтерских дистанциях Вячеслава Егорова ( Иркутск), Михаила Жарина (Амга) и Сергея Чунарева (Якутск) уверенно победил неоднократный чемпион республики в спринте Федор Сотников – 11.19 сек, четвертый результат 11.49 сек, среди мужчин показал победитель среди юношей Петр Филиппов. Отметим что оба победителя ввиду заметного превосходства в финальном забеге в финишной клетке явно сбросили скорость, потому как эти старты лишь «разведка боем». Очень жаль, что вовремя не предупрежденный об изменении времени финала, зафиксировавший лучший результат 11,12 сек, в предварительных забегах чемпион республики прошлого года на 200 м Дамир Чачуа в финале отсутствовал. Надеемся что на чемпионате республики он покажет  себя во всем блеске.

Украшением соревнования стал бег-полет чемпионки России по классическому марафону, нашей главной надежды в этом олимпийском цикле МСМК Сардааны Трофимовой   на дистанциях 3000 и 5000 м. Дважды второй после Сардааны на этих дистанциях на финише была также МСМК, также чемпионки России, только на дистанции 100 км Наталья Сотникова. Вот таков на сегодня уровень легкой атлетики республики,  на чемпионате столицы в одной дистанции старт принимают две чемпионки России, а на бровке беговой дорожки за их бегом наблюдает их тренер – единственная в мире трехкратная чемпионка мира на дистанции 100 км, заслуженный мастер спорта России Татьяна Юрьевна Жиркова.

На дистанции 10000 м долго лидировал Степан Степанов, но в последнем 25-м круге его с результатом 32.23,9 сек, обошел Роман Алексеев. Для сведения, четыре года назад на Играх Манчаары в Чурапче на стадионе Боотур Уус, эту дистанцию с результатом 32.36,21 сек, выиграл мастер спорта России Кузьма Татаринов, а Роман Алексеев был пятым с результатом 34.05,23 сек, а рекорд республики Кузьмы Татарниова на этой дистанции установленный в г. Чебоксары в 2009 году — 29.01,35 сек!

На 5000 м среди мужчин продемонстрировав, как всегда нацеленный на победу, уверенный бег, первым дойдя  до финиша уроженец Чурапчинского улуса, студент СВФУ Дьулустан Елисеев с результатом 14.59,4 сек. Среди ветеранов мужчин на 5000м также уверенно победил Иван Винокуров с результатом 16,50.2, напомню четыре года назад в Чурапче он с результатом 16.36,03 проиграл Василию Спиридонову (16.19,10).

Если здесь среди женщин-ветеранов на 3000 м победа известной Ларисы Платоновой с результатом 11.48.2 сек, никого не удивила, то в Верхневилюйске ее ждет трудная соперница Екатерина Драгунова, которой она четыре года  назад в Чурапче проиграла в очень драматичной борьбе доли секунды на финишной клетке. Если среди молодых стайеров девушек на 3000 м победа Сахаи Глухаревой не вызывало сомнений,  в конце-концов так и вышло, то у юношей борьба за первенство между победителем первенства России среди младших юношей Николаем Калачиковым и Александром Федотовым  решилась лишь на последней финишной прямой в пользу старшего на год последнего.

К сожалению в связи с параллельным проведением соревнования по якутским прыжкам в с. Чурапча и в связи отсутствием в программе Игр Манчаары  прыжковых дисциплин длина, тройной, высота  и  барьерного бега на 100 и 110 м участников по этим дисциплинам было всего 1-2 спортсмена.

Следующий старт легкоатлетов 10-11 июня на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского – Чемпионат республики!

Чемпионы и призеры  г. Якутска по легкой атлетике 2017 года

         
М Фамилия, имя Г.р Команда Результат
  100м, девушки 36 участниц
1 Шабиева Исмира 2002 Якутск 12.94
2 Колесникова Анастасия 2003 Кобяйский 13.15
3 Олесова Лера 2003 Якутск 13.40
4 Степанова Анна 2001 Сунтарский 13.52
5 Константинова Ия 1999 Амгинский 13.73
6 Заварухина Анастасия 2001 Якутск 13.76
  100 м женщины – 20 участниц
1 Иванова Валентина 1999 В-Вилюйск 12.67
2 Олешко Татьяна 1989 Амгинский 12.90
3 Кобякова Юлия 1994 Намский 13.12
4 Собакина Кыыдаана 1998 Чурапчинский 13.23
5 Зиничева Татьяна 1999 Кобяйский 13.46
6 Миронова Светлана 1996 СВФУ 13.67
    100м юноши – 16 участников
1 Филиппов Петр 1999 М-Кангаласский 11.49
2 Строев Борис 1999  Чурапчинский 11.75
3 Будищев Максим 2001 Якутск 12.12
4 Адамов Георгий 2000 Намский 12.37
5 Никифоров Вадим 2000 Горный 12.42
6 Алексеев Александр 2000 У-Алданский 12.45
    100 м мужчины – 26 участников
1 Сотников Федор 1989 М-Кангаласский 11.19
2 Чупров Михаил 1994 Намский 11.40
3 Бабиченко Петр 1994 Абыйский 11.48
4 Егасов Владимир 1996 Таттинский 11.61
5 Петров Никита 1997 РССС 11.62
6 Данилов Иван 1995 Сунтарский 11.83
    3000 м девушки – 19 участниц
1 Глухарева Сахая 2001 Сунтарский 11.26,6
2 Трофимова Айталы 2000 Намский 11.43,0
3 Белолюбская Милена 2002 Амгинский 11.49,7
4 Назарова Саргылаана 2001 Намский 12.24,2
5 Саввинова Аина 2003 Намский 12.26.4
6 Соломонова Марина 2000 Амгинский 12.33,4
   3000 м женщины – 14 участниц
1 Трофимова Сардаана 1988 В-Вилюйский 9.43,4 кмс
2 Сотникова Наталья 1989 М-Кангаласский 10.25.7
3 Белик Ирина 1998 Якутск 10.31.1
4 Макарова Марианна 1992 Чурапчинский 10.33,8
5 Варфоломеева Сардаана 1990 Хангаласский 11.01,2
6 Алексеева Ольга 1993 В-Вилюйский 11.03,5
    5000 м юноши – 16 участников
1 Федотов Александр 2000  В-Вилюйский 17.13,4
2 Калачиков Николай 2001 Якутск 17.15,2
3 Тимофеев Авдей 2000 Амгинский 17.30.2
4 Федоров Павел 1999 Чурапчинский 17.35,3
5 Ермолаев Дьулуур 2000 У-Алданский 17.43,7
6 Алексеев Александр 2000 У-Алданский 17.49.9
     5000 м мужчины – 29 участников
1 Елисеев Дьулус 1994 СВФУ 14.59,4
2 Степанов Степан 1992 В-Вилюйский 15.38,5
3 Прокопьев Виктор 1992 Амгинский 15.40.2
4 Васильев Айсен 1993 Намский 15.48,9
5 Громов Вячеслав 1981 Хангаласский 15.50,5
6 Жирков Алекдар 1994 РССС 16.00,3
      5000 м женщины – 12 участниц
1 Трофимова Сардаана 1988 В-Вилюйский 16.30,4 кмс
2 Сотникова Наталья 1989 М-Кангаласский 18.30,1
3 Флегонтова Саргылаана 1999 Чурапчинский 19.18.2
4 Алексеева Ольга 1993 Вилюйский 19.37,8
5 Неустроева Саргы 1991 Амгинский 20.26.2
6 Акимова Айта 1994 Таттинский 21.33,6
     10000 м мужчины – 21 участник
1 Алексеев Роман 1990 Намский 32.23,9
2 Степанов Степан 1992 В-Вилюйский 32.27,8
3 Степанов Дмитрий 1991 Чурапчинский 33.03,3
4 Никифоров Конон 1993 СВФУ 33.28,7
5 Варламов Альберт 1984 Таттинский 33.47,0
6 Флегонтов Сандал 1996 Намский 33.48,6
      3000 м женщины-ветераны – 13 участниц
1 Платонова Лариса 1972 Якутск 11.48,2
2 Ефимова Евдокия 1981 Таттинский 12.08,6
3 Доргуева Валентина 1959 Таттинский 12.14,6
4 Данилова Марианна 1968 Вилюйский 12.33,0
5 Лукина Надежда 1982 Чурапчинский 12.50.1
6 Еремеева Сардаана 1980 Намский 13.09,1
      5000 м мужчины-ветераны – 20 участников
1 Винокуров Иван 1972 У-Алданский 16.50,2
2 Иванов Антон 1975 Чурапчинский 17.28,0
3 Захаров Петр 1969 Амгинский 17.56,5
4 Сотников Александр 1974 Якутск 17.57,5
5 Иванов Роман 1963 Намский 18.37,5
6 Бурнашев Андрей 1965 Намский 18.37,7

 

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Источник: Иннокентий ПТИЦЫН, фото автора
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