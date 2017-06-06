Легкоатлеты борются за путевки на Игры Манчаары в Верхневилюйске

3-4 июня на стадионе «Туймаада» прошел открытый чемпионат г. Якутска по легкой атлетике с участием сильнейших спортсменов Абыйского, Аллаиховского, Амгинского, Булунского, Вилюйского, Верхневилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Момского, Кобяйского, Намского, Среднеколымского, Сунтарского,Таттинского, Хангаласского, Усть-Алданского, Чурапчинского улусов и г. Якутска, всего 243 легкоатлета из 27 команд!
Такое нашествие команд из даже заполярных улусов объясняется просто: эти соревнования являются отборочными на ХХ юбилейные Игры Манчаары, спартакиады по национальным видам спорта в Верхневилюйске. Это — дыхание приближающейся спартакиады!
Для сведения, через неделю 10-11 июня состоится чемпионат республики, где окончательно определятся по 16 счастливцев, в каждой дисциплине — обладатели путевок в Верхневилюйск. Потому каких-то заключений по итогам прошедших соревнований в этой статье не будет, будем лишь констатировать более интересные факты.
На дистанции 100 м среди представительниц прекрасного пола в отсутствие явного лидера Дианы Адасько, на старт вышли 56 спортсменок. Абсолютно лучший результат 12.67 сек, показала Валентина Иванова, тем самым она взяла реванш за прошлогодний проигрыш у чемпионки республики 2016 года Татьяны Олешки финишировавшей второй, третий результат у воспитанницы ДЮСШ-1 столицы, зимней чемпионки республики на 60 м Исмиры Сабиевой(2002 г.р) ставшей лучшей среди девушек.
Среди 42 мужчин и юношей, в отсутствии рекордсменов республики в спринтерских дистанциях Вячеслава Егорова ( Иркутск), Михаила Жарина (Амга) и Сергея Чунарева (Якутск) уверенно победил неоднократный чемпион республики в спринте Федор Сотников – 11.19 сек, четвертый результат 11.49 сек, среди мужчин показал победитель среди юношей Петр Филиппов. Отметим что оба победителя ввиду заметного превосходства в финальном забеге в финишной клетке явно сбросили скорость, потому как эти старты лишь «разведка боем». Очень жаль, что вовремя не предупрежденный об изменении времени финала, зафиксировавший лучший результат 11,12 сек, в предварительных забегах чемпион республики прошлого года на 200 м Дамир Чачуа в финале отсутствовал. Надеемся что на чемпионате республики он покажет себя во всем блеске.
Украшением соревнования стал бег-полет чемпионки России по классическому марафону, нашей главной надежды в этом олимпийском цикле МСМК Сардааны Трофимовой на дистанциях 3000 и 5000 м. Дважды второй после Сардааны на этих дистанциях на финише была также МСМК, также чемпионки России, только на дистанции 100 км Наталья Сотникова. Вот таков на сегодня уровень легкой атлетики республики, на чемпионате столицы в одной дистанции старт принимают две чемпионки России, а на бровке беговой дорожки за их бегом наблюдает их тренер – единственная в мире трехкратная чемпионка мира на дистанции 100 км, заслуженный мастер спорта России Татьяна Юрьевна Жиркова.
На дистанции 10000 м долго лидировал Степан Степанов, но в последнем 25-м круге его с результатом 32.23,9 сек, обошел Роман Алексеев. Для сведения, четыре года назад на Играх Манчаары в Чурапче на стадионе Боотур Уус, эту дистанцию с результатом 32.36,21 сек, выиграл мастер спорта России Кузьма Татаринов, а Роман Алексеев был пятым с результатом 34.05,23 сек, а рекорд республики Кузьмы Татарниова на этой дистанции установленный в г. Чебоксары в 2009 году — 29.01,35 сек!
На 5000 м среди мужчин продемонстрировав, как всегда нацеленный на победу, уверенный бег, первым дойдя до финиша уроженец Чурапчинского улуса, студент СВФУ Дьулустан Елисеев с результатом 14.59,4 сек. Среди ветеранов мужчин на 5000м также уверенно победил Иван Винокуров с результатом 16,50.2, напомню четыре года назад в Чурапче он с результатом 16.36,03 проиграл Василию Спиридонову (16.19,10).
Если здесь среди женщин-ветеранов на 3000 м победа известной Ларисы Платоновой с результатом 11.48.2 сек, никого не удивила, то в Верхневилюйске ее ждет трудная соперница Екатерина Драгунова, которой она четыре года назад в Чурапче проиграла в очень драматичной борьбе доли секунды на финишной клетке. Если среди молодых стайеров девушек на 3000 м победа Сахаи Глухаревой не вызывало сомнений, в конце-концов так и вышло, то у юношей борьба за первенство между победителем первенства России среди младших юношей Николаем Калачиковым и Александром Федотовым решилась лишь на последней финишной прямой в пользу старшего на год последнего.
К сожалению в связи с параллельным проведением соревнования по якутским прыжкам в с. Чурапча и в связи отсутствием в программе Игр Манчаары прыжковых дисциплин длина, тройной, высота и барьерного бега на 100 и 110 м участников по этим дисциплинам было всего 1-2 спортсмена.
Следующий старт легкоатлетов 10-11 июня на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского – Чемпионат республики!
Чемпионы и призеры г. Якутска по легкой атлетике 2017 года
|М
|Фамилия, имя
|Г.р
|Команда
|Результат
|100м, девушки 36 участниц
|1
|Шабиева Исмира
|2002
|Якутск
|12.94
|2
|Колесникова Анастасия
|2003
|Кобяйский
|13.15
|3
|Олесова Лера
|2003
|Якутск
|13.40
|4
|Степанова Анна
|2001
|Сунтарский
|13.52
|5
|Константинова Ия
|1999
|Амгинский
|13.73
|6
|Заварухина Анастасия
|2001
|Якутск
|13.76
|100 м женщины – 20 участниц
|1
|Иванова Валентина
|1999
|В-Вилюйск
|12.67
|2
|Олешко Татьяна
|1989
|Амгинский
|12.90
|3
|Кобякова Юлия
|1994
|Намский
|13.12
|4
|Собакина Кыыдаана
|1998
|Чурапчинский
|13.23
|5
|Зиничева Татьяна
|1999
|Кобяйский
|13.46
|6
|Миронова Светлана
|1996
|СВФУ
|13.67
|100м юноши – 16 участников
|1
|Филиппов Петр
|1999
|М-Кангаласский
|11.49
|2
|Строев Борис
|1999
|Чурапчинский
|11.75
|3
|Будищев Максим
|2001
|Якутск
|12.12
|4
|Адамов Георгий
|2000
|Намский
|12.37
|5
|Никифоров Вадим
|2000
|Горный
|12.42
|6
|Алексеев Александр
|2000
|У-Алданский
|12.45
|100 м мужчины – 26 участников
|1
|Сотников Федор
|1989
|М-Кангаласский
|11.19
|2
|Чупров Михаил
|1994
|Намский
|11.40
|3
|Бабиченко Петр
|1994
|Абыйский
|11.48
|4
|Егасов Владимир
|1996
|Таттинский
|11.61
|5
|Петров Никита
|1997
|РССС
|11.62
|6
|Данилов Иван
|1995
|Сунтарский
|11.83
|3000 м девушки – 19 участниц
|1
|Глухарева Сахая
|2001
|Сунтарский
|11.26,6
|2
|Трофимова Айталы
|2000
|Намский
|11.43,0
|3
|Белолюбская Милена
|2002
|Амгинский
|11.49,7
|4
|Назарова Саргылаана
|2001
|Намский
|12.24,2
|5
|Саввинова Аина
|2003
|Намский
|12.26.4
|6
|Соломонова Марина
|2000
|Амгинский
|12.33,4
|3000 м женщины – 14 участниц
|1
|Трофимова Сардаана
|1988
|В-Вилюйский
|9.43,4 кмс
|2
|Сотникова Наталья
|1989
|М-Кангаласский
|10.25.7
|3
|Белик Ирина
|1998
|Якутск
|10.31.1
|4
|Макарова Марианна
|1992
|Чурапчинский
|10.33,8
|5
|Варфоломеева Сардаана
|1990
|Хангаласский
|11.01,2
|6
|Алексеева Ольга
|1993
|В-Вилюйский
|11.03,5
|5000 м юноши – 16 участников
|1
|Федотов Александр
|2000
|В-Вилюйский
|17.13,4
|2
|Калачиков Николай
|2001
|Якутск
|17.15,2
|3
|Тимофеев Авдей
|2000
|Амгинский
|17.30.2
|4
|Федоров Павел
|1999
|Чурапчинский
|17.35,3
|5
|Ермолаев Дьулуур
|2000
|У-Алданский
|17.43,7
|6
|Алексеев Александр
|2000
|У-Алданский
|17.49.9
|5000 м мужчины – 29 участников
|1
|Елисеев Дьулус
|1994
|СВФУ
|14.59,4
|2
|Степанов Степан
|1992
|В-Вилюйский
|15.38,5
|3
|Прокопьев Виктор
|1992
|Амгинский
|15.40.2
|4
|Васильев Айсен
|1993
|Намский
|15.48,9
|5
|Громов Вячеслав
|1981
|Хангаласский
|15.50,5
|6
|Жирков Алекдар
|1994
|РССС
|16.00,3
|5000 м женщины – 12 участниц
|1
|Трофимова Сардаана
|1988
|В-Вилюйский
|16.30,4 кмс
|2
|Сотникова Наталья
|1989
|М-Кангаласский
|18.30,1
|3
|Флегонтова Саргылаана
|1999
|Чурапчинский
|19.18.2
|4
|Алексеева Ольга
|1993
|Вилюйский
|19.37,8
|5
|Неустроева Саргы
|1991
|Амгинский
|20.26.2
|6
|Акимова Айта
|1994
|Таттинский
|21.33,6
|10000 м мужчины – 21 участник
|1
|Алексеев Роман
|1990
|Намский
|32.23,9
|2
|Степанов Степан
|1992
|В-Вилюйский
|32.27,8
|3
|Степанов Дмитрий
|1991
|Чурапчинский
|33.03,3
|4
|Никифоров Конон
|1993
|СВФУ
|33.28,7
|5
|Варламов Альберт
|1984
|Таттинский
|33.47,0
|6
|Флегонтов Сандал
|1996
|Намский
|33.48,6
|3000 м женщины-ветераны – 13 участниц
|1
|Платонова Лариса
|1972
|Якутск
|11.48,2
|2
|Ефимова Евдокия
|1981
|Таттинский
|12.08,6
|3
|Доргуева Валентина
|1959
|Таттинский
|12.14,6
|4
|Данилова Марианна
|1968
|Вилюйский
|12.33,0
|5
|Лукина Надежда
|1982
|Чурапчинский
|12.50.1
|6
|Еремеева Сардаана
|1980
|Намский
|13.09,1
|5000 м мужчины-ветераны – 20 участников
|1
|Винокуров Иван
|1972
|У-Алданский
|16.50,2
|2
|Иванов Антон
|1975
|Чурапчинский
|17.28,0
|3
|Захаров Петр
|1969
|Амгинский
|17.56,5
|4
|Сотников Александр
|1974
|Якутск
|17.57,5
|5
|Иванов Роман
|1963
|Намский
|18.37,5
|6
|Бурнашев Андрей
|1965
|Намский
|18.37,7
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