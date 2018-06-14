АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.06.2018, 14:20
Красота & Здоровье
Интервью
Вера Евграфова: Сдав один раз кровь, донор спасает три жизни
14.06.2018, 14:10
Столица
На Ысыахе Туймаады мастера кузнечных дел поборются за звание лучшего
14.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
7 правил диеты «ангелов» Victoria’s Secret
14.06.2018, 13:00
Экономика
Якутские теплоэнергетики проводят совместные рейды с судебными приставами
14.06.2018, 12:50
Общество
Айхал Габышев дал интервью федеральному журналу «Строительная орбита»
14.06.2018, 12:40
Происшествия
Резонанс
В Якутии спасатели отправились на поиски четырех пропавших рыбаков
14.06.2018, 12:30
Политика
Виктор Федоров: С такими тарифами Якутия далеко не полетит
14.06.2018, 12:20
Путешествия
Релакс отдых в Тунисе
14.06.2018, 12:18
Политика
Экстра
Михаил Гуляев освобожден от должности
14.06.2018, 12:10
Культура & Образование
Денис Белозеров: Только от тебя лично зависит
14.06.2018, 12:00
Общество
«Горячая линия» судприставов
14.06.2018, 11:50
Спорт
Легендарный футболист побывал на Ысыахе в Коломенском
14.06.2018, 11:40
Общество
Жительница Якутии едва не лишилась пенсии
14.06.2018, 11:34
Политика
Скандал
Трижды везунчик Эрнст Березкин!
14.06.2018, 11:30
Красота & Здоровье
Малышку, рожденную в небе над Якутией, выписали из роддома
14.06.2018, 11:20
Общество
В Якутске состоится итоговый «Гражданский форум»
14.06.2018, 11:08
Желток
Большая делегация Вилюйского улуса разгуливает дальше по ысыахам
14.06.2018, 11:05
Общество
МЧС напоминает правила безопасного «селфи»
14.06.2018, 10:55
Общество
В Росрыболовстве опровергли информацию о том, что рыбалка в РФ станет платной
14.06.2018, 10:49
Желток
Эксклюзив
Первая леди Якутии станцевала на благотворительном концерте!
14.06.2018, 10:40
Экономика
Якутскэнерго подвело итоги осенне-зимнего периода
14.06.2018, 10:30
Столица
Объявление
Завтра в Якутске перекроют улицу Пирогова
14.06.2018, 10:20
Экономика
Якутские энергетики подарили систему солнечных панелей детскому технопарку Кванториум
14.06.2018, 10:10
Спорт
Егор Борисов: Первая игра очень важная
14.06.2018, 10:00
Происшествия
Якутянин сделал приятеля наркокурьером поневоле
14.06.2018, 9:50
Общество
В Якутии осужденные сдали выпускные экзамены
14.06.2018, 9:40
Происшествия
Река Алазея грозит подтоплением двум селам
14.06.2018, 9:30
Общество
Главе поселка Белая Гора «влепили» штраф
14.06.2018, 9:20
Происшествия
Оймяконский бизнесмен осужден за взятку начальнику местного Роспотребнадзора
14.06.2018, 9:10
Красота & Здоровье
Терять пациента очень тяжело
14.06.2018, 8:59
Происшествия
В Якутии кассир присвоила почти миллион рублей платежей за ЖКХ
14.06.2018, 8:48
Желток
Эксклюзив
«Орел и Решка» едет в Якутию!
14.06.2018, 8:29
Общество
Видео
Грандиозная премьера песни от симбиоза якутской интеллигенции!
14.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 14 июня 2018
14.06.2018, 2:06
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
14.06.2018, 1:10
Республика
На этнокультурный центр эвенков в Оленьке выделено 152 миллиона рублей
14.06.2018, 0:43
Политика
Первыми назначенцами врио главы в правительстве стали экономисты и юристы
13.06.2018, 21:30
Финансы
Алмазэргиэнбанк принял участие в сборе средств на строительство школы в селе Кобякон
13.06.2018, 18:30
Общество
Современные подростки сильно поглупели
13.06.2018, 18:15
Культура & Образование
Столетию якутской милиции посвятили выставку
13.06.2018, 18:00
Республика
В Тикси обнаружен ледник протяженностью почти три километра
13.06.2018, 17:56
Республика
Из-за взрывных работ перекроют участок трассы «Лена»
13.06.2018, 17:50
Республика
Аэропорт Черского заработал в штатном режиме
13.06.2018, 17:45
Происшествия
В Якутии завели дело на уклониста
13.06.2018, 17:40
Экология
В ряде районов Якутии объявлено штормовое предупреждение
13.06.2018, 17:30
Экономика
Объявление
14 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
13.06.2018, 17:20
Общество
Идет голосование за лучшего «Гражданского активиста»
13.06.2018, 17:10
Общество
Букет наград от Ил Дархана
13.06.2018, 17:00
Общество
Пристегни самое дорогое
13.06.2018, 16:50
Происшествия
Резонанс
Общественная палата Якутии следит за рассмотрением дела супругов Левадных в суде
13.06.2018, 16:40
Спорт
В спартакиаде якутских железнодорожников лидирует команда «Модерон»
13.06.2018, 16:30
Культура & Образование
Писатели Якутии написали открытое письмо депутатам ГосДумы
13.06.2018, 16:20
Спорт
Названы победители спартакиады работников нефтегазовой отрасли
13.06.2018, 16:19
Политика
Экстра
Назначены вице-премьеры и министр правительства Якутии
13.06.2018, 16:10
Столица
Со двора начинается Родина
13.06.2018, 16:01
Происшествия
В Якутии пропали четыре рыбака
13.06.2018, 16:00
Столица
Очередная сессия Якутской городской Думы рассмотрела 21 вопрос
13.06.2018, 15:50
Культура & Образование
Анонс
Музыкальный Якутск: Эдита Пьеха, ансамбль «Берёзка» и другие ждут вас!
13.06.2018, 15:40
Столица
Программа «Ысыаха Туймаады-2018»
13.06.2018, 15:30
Желток
Видео
Группа «Унты» сняла клип про скандальных звезд местного шоу-бизнеса
13.06.2018, 15:20
Спорт
«Игнатий больше не Волк, он теперь Анаконда». Якутский боец выиграл очередной турнир
13.06.2018, 15:10
Республика
Алданцы весело и задорно отметили День России
13.06.2018, 15:05
Культура & Образование
Афиша
Саха театр представляет премьеру «Кыьыл кемус хоруоп»
13.06.2018, 15:00
Общество
Якутяне получили государственные награды
13.06.2018, 14:50
Культура & Образование
Сиэн Екер о триумфе якутского кино и ТВ
13.06.2018, 14:40
Экономика
Киэргэ: Приглашаем на Серебряную неделю!
13.06.2018, 14:30
Экология
Фотофакт
Два медвежонка гуляли в окрестностях Нерюнгри
13.06.2018, 14:20
Культура & Образование
Кто получит приз нового Ил Дархана?
13.06.2018, 14:12
Политика
Экстра
Уволены зампреды правительства Якутии
13.06.2018, 14:10
Спорт
Евгений Мохначевский — чемпион мира по греко-римской борьбе
13.06.2018, 14:00
Общество
После вмешательства судприставов якутянин полностью погасил свой долг перед банком
13.06.2018, 13:51
Желток
Эксклюзив
Еще одному зампреду правительства прочат отставку
Архив новостей
Спорт
14 июня 2018, 11:50
432

Легендарный футболист побывал на Ысыахе в Коломенском

Редактор по работе с федеральными СМИ «Сахамедиа» Андрей Никитин в восторге от встречи с кумиром своей юности. Сергей Юран оказался человеком открытым, без тени «звездной болезни». Как он общался с гостями Ысыаха в Москве — читайте в интернет-газете «Якутия».

…Шла 44-я минута матча. Мощный форвард Сергей Юран, накрутив трех защитников, вонзил мяч в ворота «Спартака», защищаемые Станиславом Черчесовым. Я, страстный поклонник киевского «Динамо», вонзил в экран телевизора, по которому следил за ходом матча, самодельный флажок с символикой клуба и сказал маме, заглянувшей в комнату на мои радостные вопли:

— Вот мой новый кумир! 

Мама покачала головой:

— Во-первых, сынок, не сотвори себе кумира, а во-вторых, смотри, не проткни телевизор! 

Шел 90-й год. Жили мы не слишком богато, и цветной телевизор «Темп Ц-280/Д» был одной из самых ценных вещей в доме. Я поспешил убрать флажок, чтобы не расстраивать маму.

Динамовцы Киева в тот год в последний раз стали чемпионами СССР, в 1991-м распался Союз, «Динамо» Киев осталось в другой стране, я несколько охладел и к нему, и к футболу вообще, как-то не до него стало. Но память о чистейшем восторге, который мне дарил форвард Юран, конечно же, сохранилась. И вот спустя 28 лет судьба нас свела на празднике Ысыах в Москве. Мог ли я в далеком 90-м предвидеть, что в 2018 году чемпионат мира по футболу пройдет в России, а Станислав Черчесов станет тренером нашей сборной? Абсолютная фантастика! Особенно второе.

И тем не менее это правда. Улицы Москвы в праздничном убранстве, повсюду символика мундиаля, Черчесов готовит нашу команду к выходу (вариант: невыходу) из группы, а в программу якутского национального праздника «Ысыах» включена футбольная активность. Почетный гость — один из самых ярких футболистов киевского «Динамо» начала 90-х годов, чемпион СССР и обладатель Кубка СССР в его составе, который выступал также за различные европейские команды, был лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов сезона 1992 года, чемпионом Португалии, чемпионом России в составе московского «Спартака», играл сразу за три сборные (СССР, СНГ, Россия) – Сергей Юран.

И мне выпала честь сопровождать Сергея Николаевича на празднике.

Полную версию материала читайте здесь.

Источник: http://ysia.ru/sport/legendarnyj-futbolist-pobyval-na-ysyahe-v-kolomenskom/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.06.2018, 9:29
Желток
Эксклюзив
Врио главы Якутии несет репутационные риски из-за странной встречи?
12.06.2018, 9:22
Колонка
Афиша
Парк культуры и отдыха приглашает на лекцию «Трансформация якутских украшений»
11.06.2018, 11:22
Происшествия
Экстра
Трагедия на ысыахе: Мужчина сломал шею на хапсагае
12.06.2018, 16:01
Общество
Патриотов пригласили пройти военную службу по контракту
12.06.2018, 15:33
Желток
Резонанс
Афанасий Максимов о своей очередной женитьбе
11.06.2018, 15:57
Политика
Экстра
Телеграмм о новом премьер-министре Якутии
12.06.2018, 16:13
Политика
Эксклюзив
Шок, трепет и надежда: Чего ждать от смены власти в Якутии?
11.06.2018, 12:15
Политика
Эксклюзив
Первый зам станет министром
12.06.2018, 9:20
Общество
Галина Данчикова поздравила якутян с Днем России!
12.06.2018, 15:25
Общество
12 июня — юбилей известной пианистки
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
14.06.2018

Виктор Федоров: С такими тарифами Якутия далеко не полетит

Путешествия
14.06.2018

Релакс отдых в Тунисе

Экстра
Политика
14.06.2018

Михаил Гуляев освобожден от должности

Желток
14.06.2018

Большая делегация Вилюйского улуса разгуливает дальше по ысыахам

Эксклюзив
Желток
14.06.2018

«Орел и Решка» едет в Якутию!

Политика
14.06.2018

Первыми назначенцами врио главы в правительстве стали экономисты и юристы

Резонанс
Происшествия
13.06.2018

Общественная палата Якутии следит за рассмотрением дела супругов Левадных в суде

Спорт
13.06.2018

Названы победители спартакиады работников нефтегазовой отрасли