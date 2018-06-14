Легендарный футболист побывал на Ысыахе в Коломенском

Редактор по работе с федеральными СМИ «Сахамедиа» Андрей Никитин в восторге от встречи с кумиром своей юности. Сергей Юран оказался человеком открытым, без тени «звездной болезни». Как он общался с гостями Ысыаха в Москве — читайте в интернет-газете «Якутия».

…Шла 44-я минута матча. Мощный форвард Сергей Юран, накрутив трех защитников, вонзил мяч в ворота «Спартака», защищаемые Станиславом Черчесовым. Я, страстный поклонник киевского «Динамо», вонзил в экран телевизора, по которому следил за ходом матча, самодельный флажок с символикой клуба и сказал маме, заглянувшей в комнату на мои радостные вопли:

— Вот мой новый кумир!

Мама покачала головой:

— Во-первых, сынок, не сотвори себе кумира, а во-вторых, смотри, не проткни телевизор!

Шел 90-й год. Жили мы не слишком богато, и цветной телевизор «Темп Ц-280/Д» был одной из самых ценных вещей в доме. Я поспешил убрать флажок, чтобы не расстраивать маму.

Динамовцы Киева в тот год в последний раз стали чемпионами СССР, в 1991-м распался Союз, «Динамо» Киев осталось в другой стране, я несколько охладел и к нему, и к футболу вообще, как-то не до него стало. Но память о чистейшем восторге, который мне дарил форвард Юран, конечно же, сохранилась. И вот спустя 28 лет судьба нас свела на празднике Ысыах в Москве. Мог ли я в далеком 90-м предвидеть, что в 2018 году чемпионат мира по футболу пройдет в России, а Станислав Черчесов станет тренером нашей сборной? Абсолютная фантастика! Особенно второе.

И тем не менее это правда. Улицы Москвы в праздничном убранстве, повсюду символика мундиаля, Черчесов готовит нашу команду к выходу (вариант: невыходу) из группы, а в программу якутского национального праздника «Ысыах» включена футбольная активность. Почетный гость — один из самых ярких футболистов киевского «Динамо» начала 90-х годов, чемпион СССР и обладатель Кубка СССР в его составе, который выступал также за различные европейские команды, был лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов сезона 1992 года, чемпионом Португалии, чемпионом России в составе московского «Спартака», играл сразу за три сборные (СССР, СНГ, Россия) – Сергей Юран.

И мне выпала честь сопровождать Сергея Николаевича на празднике.

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