Легендарному Алсибу — 75 лет!

В музее авиации Якутии, работающем в аэропорту «Якутск», открылась выставка, посвященная 75-летию перегоночной трассы Аляска-Сибирь.

Выставка рассказывает о Якутске как о центре перегоночной трассы, по которой с 1943 по 1945 гг. на фронт было перенаправлено 8 тыс. американских самолетов, кроме того, по ней поставлялась военная техника, грузовой транспорт и продовольствие.

В Якутске были расположены штабы перегоночной дивизии и Красноярской воздушной трассы, базировались 4-й перегоночный и 8-й транспортный авиаполки. Перегоночная трасса «Аляска – Сибирь» сыграла большую роль в истории развития аэропорта Якутск и якутской авиации в целом, ведь ее летчики в последующем составили золотой фонд личного состава Якутского управления гражданской авиации. Среди них – Валерий Кузьмин, Николай Сладков, Петр Кухто, Федор Козин, Владимир Браташ… Звание Героя Советского Союза получили летчики-якутяне Сергей Асямов, Михаил Лорин, Владимир Сапожников, Иван Симаков, Иван Шаманов, Ефим Парахов.

75-летний юбилей трассы мужества и дружбы широкая общественность отметит в октябре этого года.

Напомним, музей авиации Якутии был открыт в аэровокзальном комплексе аэропорта «Якутск» в 2015 г. по инициативе генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Николая МЕСТНИКОВА.

Сегодня музей – это летопись более чем 90-летней истории авиации Якутии, около 50 моделей самолетов, когда-либо летавших в небе Якутии, десятки исторических экспонатов, представляющих собой различные технические устройства, редкие документы и фотографии.

Благодаря удобному расположению и непрерывной работе по пополнению и улучшению экспозиции музея только за 2016 год музей авиации посетили около десяти тысяч человек.

Хранителем музея и экскурсоводом в аэропорту работает Виталий КОВАЛЬЧУК, летчик с 33-хлетним стажем, пилот и командир первого в Якутии Ту-154, добрый наставник начинающих летчиков, после летной практики долгие годы проработавший инженером 2-го отдела АО «Аэропорт Якутск». Виталий Васильевич – свидетель и непосредственный участник развития якутской авиации 70-80-х гг. На 50-м году работы в авиации он счастлив поделиться своими знаниями и воспоминаниями с посетителями музея. В музее регулярно проходят экскурсии для студентов и студентов.

Наталья ШАРОВА, классный руководитель 10 класса СОШ №32:

— Мой класс с удовольствием посетил музей авиации. Очень понравился рассказ Виталия Васильевича. Для моих ребят это поможет и в профориентации, и в расширении кругозора. Рады, что попали как раз к открытию выставки, посвященной 75-летию перегоночной трассы Алсиб, нам очень повезло, ведь этих архивных фотографий и документов в интернете не найдешь.

Помимо выставки к 75-летию перегоночной трассы, в музее действует временная экспозиция, посвященная «папанинской четверке» и подвигам полярных летчиков-рекордсменов Валерия Чкалова и Михаила Громова.