Легендарная поп–группа «Вирус!» поздравила якутян с Ысыахом

23 июня в «Руки Вверх Баре» состоялся единственный концерт легендарной поп – группы «Вирус!», которая исполнила свои известные хиты «Братишка», «Лето», «Ты меня не ищи», конечно же — «Ручки» и многие другие, а также совершенно новую песню «Стрела». После концерта поклонников группы ждал невероятный сюрприз – на афтепати в караоке баре у них была возможность спеть со своими кумирами.

Участники группы Ольга Лаки, Юрий дали эксклюзивное интервью специально для Sakhalife.

— Как вам концерт и наша публика?

Ольга Лаки:«Мы подумали – в Якутске жара, национальный праздник Ысыах. Кто придет на концерт, очень переживали. Но даже стоя на сцене я сказала, что несмотря на праздник, хорошую погоду, люди все пришли. Ощущения были такие, как я тебе раньше говорила, что все люди из одной компашки, из одного двора. Как будто договорились и пришли всей толпой, до того теплая атмосфера была, даже было жарко. Круто, мне понравилось!

Юрий: «Все понравилось! Якутская публика нас всегда встречает очень тепло, поэтому все было классно».

— Перед вылетом в Якутск какие были чувства?

— Я скажу честно, думала, чтобы поскорее прилететь. 6 часов лету это было не очень. Например, я такой человек, который не спит в самолетах. Для меня дальние поездки очень тяжелы. Скачала сериал «Игры престолов», чтобы быстрее самолет долетел. Юрий нормально, он поспал. Но у нас просьба – изобретите машину времени, чтобы «чик» и через полчаса ты уже в Якутске!

— Приедете еще к нам?

— Конечно! Я вообще за то, чтобы в Якутске открывалось все больше мест с хорошей музыкой, едой, как много больше классных заведений. Чтобы людям было где тепло, ярко, все клево.

— Ваши пожелания нашим читателям с праздником Ысыах.

— На самом деле, очень круто что мы приехали именно сегодня. Ысыах – это встреча лета?

— Да, его еще называют якутским Новым Годом.

— То есть, в Якутии встречаете Новый Год два раза? Да вы счастливые люди! Желаю всем, кто загадывает сегодня желание, непременно сбылось, верить в свои мечты, быть уникальными и слушать крутую музыку 2000- х (смеемся).

И очень круто, что тут так чтят национальные традиции. В стране не везде они соблюдаются. Это очень сплачивает народ. Мы по местному телеканалу посмотрели праздник в прямом эфире, так все шикарно — национальная одежда, украшения. Хотелось бы увидеть все это в реальности! Дорогие якутяне, не теряйте все это! Почаще улыбайтесь, ведь улыбка творит чудеса!»

Зинаида, посетительница: «Концерт классный! Спасибо большое «Руки Вверх Бару» за эту возможность вернуться в прошлое, в школьные годы, воспоминания про лагерь. Мы сегодня от души потанцевали, спели с группой и плакали от ностальгии. А еще понравилось афтепати в караоке бара, где Ольга Лаки и Юрий спели несколько песен. Все было круто!»

Автор выражает огромную благодарность федеральному брэнд – менеджеру сети «Руки Вверх Бар» Ирине Разумковой, арт – директору бара «Небар» Павлу Федюкову и event – фотографу Роману Мельникову за помощь при написании данного материала.