Легендарная группа «Baccara» приедет в Якутск!

Специально для жителей и гостей города Якутска, впервые — 3 января 2019 года состоится концерт музыкального коллектива легенды 80-х – BACCARA! Испанская женская поп-группа 1970-1980-х гг. была создана в 1977 г. и названа в честь редкого сорта розы, которая и является символом музыкального дуэта. Участницы дуэта: Кристина Севилья (Christina Sevilla) и Мария Мендиола (Maria Mendiolo).

Группа известна в мире благодаря абсолютным хитам «Cara Mia», «Yes Sir, I Can Boogie», «Sorry I’m A Lady». Признана одним из лучших дуэтов Европы 80-х и была занесена в книгу рекордов Гиннеса, как женская группа продавшая 16 000 000 пластинок с синглом «Yes Sir, I Can Boogie».

Только один день вы имеете уникальную возможность увидеть и услышать своих кумиров не по ту сторону экрана, а на «расстоянии вытянутой руки»!

На одной сцене с BACCARA выступят лучшие артисты якутской эстрады. Также специально для вас состоится розыгрыш драгоценностей по входным билетам.

Сделайте незабываемый новогодний подарок, купив билет на концерт своим родителям, близким и родным!

Возраст: 6+

Касса: к/т Центральный, Сахацирк, ТРК Туймаада

Online-касса: Afisha.Ykt.Ru

Дата и время: 03.01.2019

Время: 19:00ч.

Стоимость билетов: 1500 руб., 2000 руб., 2500 руб., 3000 руб., 3500 руб.

Место: Сахацирк

Справки по тел.: 725-527 735-537