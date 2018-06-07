Легенда скалолазания Килиан Фишхубер приедет в Якутию снимать фильм

Один из самых титулованных скалолазов мира, австриец Килиан Фишхубер приедет в Якутию с группой операторов и других скалолазов для съемок документального фильма. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил член Федерации альпинизма и скалолазания РС (Я) Александр Спиридонов.

«Один из лучших скалолазов мира, четырехкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию, покоривший одну из неприступных стен Альп Килиан Фишхубер приедет в Якутию в эти выходные», — сказал Спиридонов.

Фишхубер вместе со своей группой планирует снять документальный фильм о скалах Улахан Сис, которые находятся на границе Абыйского и Момского районов.

Вместе с Фишхубером приедет успешный австрийский фотограф, скалолаз Элиас Хольцкнехт, чьи фотографии используют известные мировые бренды — Adidas Outdoor, Black Diamond, Marmot и другие.

В команду Фишхубера вошла также россиянка Галина Терентьева. Она является мастером спорта по скалолазанию из Красноярска.

А также в команду вошел топовый немецкий скалолаз Роберт Ляйстнер.