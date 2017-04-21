Ледоход в Якутске ожидается 11-13 мая

На территории городского округа «город Якутск» проводятся плановые работы по подготовке к безопасному пропуску весенних вод.

По информации Управления гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности г. Якутска, в зоне возможного подтопления в результате паводка сегодня проживают 8878 человек, из них 1127 детей, 544 дома, 13 социально значимых объектов, 4 объекта жизнеобеспечения, 38 объектов сельскохозяйственного назначения.

Общий план работ был утвержден 16 февраля. В настоящее время рассчитаны варианты переселения, уточнены критические отметки подтопления в населенных пунктах (Якутск — 780 с учетом дамбы 1034, Табага — 970, Кангалассы — 1218, Тулагино — 1149, Капитоновка – 1086). Утвержден План мероприятий по отселению людей в пункты временного размещения и отгону скота в заранее подготовленные места. Обновлена информационно-справочная база. 19 апреля проведена проверка работоспособности и готовности системы оповещения населения. Также проводится работа по информированию населения о порядке действий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации. В период прохождения весеннего паводка спланировано привлечение специализированной техники МУ МВД России «Якутское» с СГУ для оповещения населения.

Для ведения контроля уровня воды на р. Лена спланированы 3 постоянных поста гидрологического наблюдения Федерального государственного бюджетного учреждения «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в с. Табага, г. Якутске, мкр. Кангалассы и на 2 дополнительных временных постах гидрологического наблюдения в с. Тулагино и 1 км Намцырского тракта на р. Мархинка.

Определены места отгона скота. В Хатасском наслеге – это летник Красное озеро — 78 голов КРС, 23 лошади, 20 домашних животных; в с. Пригородное – ул. Озерная 18/2 — 10 голов КРС; в с. Табага – участок на горе озера Бугалах – 18 голов КРС, 6 лошадей, 16 домашних животных; в Тулагино-Кильдямском наслеге – участки Радиостанция, «Старая раскорчевка» (на горе), мкр. Кангалассы на возвышенные места – 546 КРС, 907 лошадей; в мкр. Марха – Ферма КРС по ул. Совхозная, ПТКХ «Сибирь» -193 голов КРС, 180 лошадей, 4140 свиней, 119 голов МРС. Кроме того, утверждены ответственные за организацию отгона скота и содержание, проводятся работы по подготовке мест отгона крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных: строятся ограждения, подготавливаются корма.

Из сил и средств Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемой к безопасному пропуску паводковых вод, будут привлечены 933 человека, 272 единиц техники и 32 плавсредства.

С 29 по 30 марта в ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)» на семинаре по оформлению и подготовке первичных документов, обосновывающих ущерб, наносимый весенне-летними паводками, прошли обучение 26 человек. В период с 3 по 5 апреля проведены командно-штабные учения с территориальными органами управления и спасательными службами. Совместно с Ленским бассейновым водным управлением Росводресурсы проводятся обследования гидротехнических сооружений согласно утвержденного Плана. Проводится проверка готовности гидротехнических сооружений расположенных на территории городского округа «город Якутск».

С 20 марта ООО «Транстрейд» началось проведение предупредительных противопаводковых мероприятий по ослаблению прочности льда на реке Лена. В настоящий момент все работы завершены. В общей сложности в районе г. Якутска на реке Лена зачернено 47 га и произведено 13 км распиловки льда.

По прогнозам гидрометеослужбы вскрытие реки Лены на территории города Якутска ожидается 11-13 мая, что на 6-8 суток раньше обычного срока.

На 20 апреля толщина льда на территории Табаги составляет 123 см, что на 26 см тоньше обычной нормы, под Якутском толщина льда — 110 см, отклонение от нормы составляет — 11 см, под п. Кангалассы — 108 см, что на 9 см тоньше обычной нормы. С 15 апреля полностью закрыта переправа «Якутск-Нижний Бестях», с 17 апреля закрылись переправы «Хатассы-Павловск», «Соттинцы-Кангалассы».