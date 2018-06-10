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10 июня 2018, 10:16
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Ледоход продолжается на Яне и Индигирке

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 08.00 (якт) 10 июня 2018 года

 

На реке Лена Река Лена вышла в устье.

На участке р.Лена Витим – Ленск в пределах Ленского района, вследствие выхода волны дождевого паводка с р.Витим, возобновился  суточный рост  уровней воды  с интенсивностью от 0,1 до 0,3 м. На р.Лена в пределах центральных районов сформировались максимумы второй волны весеннего половодья, которые на 1,9-3,8 м ниже максимумов при ледоход,  общий подъем составил 1,5-1,6 м.

 

На реке Колыма ледоход вышел в устье.

Прогноз по р. Колыма: в ближайшие сутки на реке Колыма продолжится незначительный спад уровней воды с сохранением высоких отметок.

У н.п. Среднеколымск уровень воды составляет 1208 см, при критическом 1200 см.

Прогноз: в ближайшие сутки ожидается спад уровней воды до отметки 1170-1190 см, что близко к опасной отметке.

У с. Налимск Среднеколымского района уровень воды составляет 1269 см, при критическом 1250 см.

Прогноз: у н.п. Налимск Среднеколымского района сохранятся высокие уровни воды на оз.Налимское с подтоплением пониженных участков местности.

У н.п. Черский Нижнеколымского района наблюдается выход воды на пойму с подтоплением взлетно-посадочной полосы а/п Черский. Данное явление происходит ежегодно, так как взлетная полоса располагается ниже пойменной части р.Колыма.

Прогноз: у н.п. Черский  Нижнеколымского района спады уровней воды продолжатся.

У н.п. Походск Нижнеколымского района, уровень воды составляет 257 см, при критическом уровне 266 см, чисто.

у с. Колымское Нижнеколымского района в ближайшие сутки уровень воды сохранится в пределах 1010-1015 см над нулем поста.

 

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Усть – Янского района.

Нижняя кромка вышла в устье.

Верхняя кромка – у н.п. Нижнеянск Усть-Янского района, чисто.

Протяженность ледохода составляет 22 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

В ближайшие сутки, вследствие выхода волн дождевых паводков с рек Сартанг, Дулгалах и Адыча, ожидается повышение уровней воды на участке Верхоянск – Батагай без достижения критических отметок.

 

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Аллаиховского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Чокурдах Аллайховского района, средний ледоход.

У н.п. Чокурдах уровень воды составляет 900 см критического уровня нет, средний ледоход.

Верхняя кромка –   в 50 км выше н.п. Чокурдах, средний ледоход.

Протяженность ледохода составляет 50 км. За сутки ледоход продвинулся на 20 км.

Прогноз  реки Индигирка: в ближайшие сутки-двое ожидается выход реки в устье.

 

На реке Оленек Река Оленек вышла в устье.

Река вышла в устье, сохранится спад уровня воды.

 

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают  оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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