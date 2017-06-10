Ледоход продолжается на Индигирке и Оленьке

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 10.00 (якт) 10 июня 2017 года

Река Лена вышла в устье

Река Яна вышла в устье

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 км выше н.п. Чокурдах Аллайховского района, густой ледоход. Верхняя кромка – в 90 км выше н.п. Чокурдах , средний ледоход. У н.п. Чокурдах уровень воды составляет 779 см при критическом 913 см, подвижки льда, разводья.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в районе в 100 км ниже гидропоста Тюмяти Булунского района, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе гидропоста Тюмяти, средний ледоход.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского и Абыйского районов работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.