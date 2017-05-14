Паводок – 2017: Ледоход у Якутска ожидается 16–19 мая

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 17.00 (якт) 14 мая 2017 года

На реке Лена ледоход проходит двумя участками:

нижняя кромка наблюдается в районе н.п. Ленск Ленского района, уровень воды 588 см, при критическом 1760 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Хамра Ленского района, уровень воды ниже рейки, густой ледоход.

Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается у н.п. Саныяхтах Олекминского района, уровень воды 652 см, при критическом 1340 см, густой ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Мача Олекминского района, уровень воды составляет 342 см, при критическом 1290 см, средний ледоход.

Прогноз ледохода на реке Лена: вскрытие на р.Лена на участке Покровск — Якутск ожидается 16-19 мая.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Крест-Хальджай Томпонского района, уровень воды составляет 560 см, при критическом 798 см, густой ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Угино Алданского района, уровень воды составляет 808 см, при критическом 1360 см, густой ледоход.

Прогноз вскрытия реки Алдан: в ближайшие двое – трое суток ледоход достигнет границы Усть-Алданского района.

На реке Амга нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – в 50 км ниже у н.п Харбалах (Терють) Чурапчинского района.

На реке Вилюй на территории Сунтарского района, на участке Крестях – Нюрба, наблюдаются подвижки льда, разводья, суточный рост уровней воды составил 30-70 см.

На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна преобладает рост уровня воды на 5-20 см за сутки, отмечаются закраины, вода на льду.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Амгинского, Таттинского, Верхнеколымского и Усть-Майского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Олекминского, Таттинского, Усть-Алданского, Томпонского, Усть-Майского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.