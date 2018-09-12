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Лазер: высокие технологии и бережная медицина…

Свершилось! ЛОР-онкологи ФГБУ НКЦО ФМБА России — Вячеслав ВИНОГРАДОВ, Дмитрий ЛИПСОН и Сергей РЕШУЛЬСКИЙ сегодня провели мастер-класс по современной хирургии гортани на новом лазерном оборудовании в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи.

Мастер-класс для хирургов проведен с детальным обсуждением онлайн операций: в операционном зале шла операция, ее вели, сменяя друг друга у микроскопа, заведующий клиническим отделением ЛОР-онкологии «голова – шея» ФМБА России, кандидат медицинских наук Сергей РЕШУЛЬСКИЙ и  оториноларинголог РБ№2-ЦЭМП Иван АРГУНОВ, а в конференц-зале  комментировал ход операции доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель отделения ЛОР – онкологии Вячеслав ВИНОГРАДОВ.

— Наша цель, — сказал в интервью Вячеслав Вячеславович, —  наладить тесные контакты с отоларингологами, челюстно-лицевыми хирургами, онкологами Якутии. Мы проведем несколько высокотехнологичных операций с использованием лазерной техники и микроскопической эндоскопической техники. Все эти вмешательства  направлены на высокоточное прицельное удаление новообразований ЛОР-органов. Первая операция будет проведена пациентке с опухолью гортани. Оборудование, которое находится в операционной вашей клиники, уникальное, одна из последних моделей микроскопа, лазер последней модели. Не все клиники могут себе это позволить. Ваши специалисты абсолютно готовы на нем работать. Лазерная хирургия сейчас мощно развивается. Лазерная хирургии осваивается в Санкт-Петербурге, мощная школа есть в Самаре, Томске, Казани. Якутия находится в ряду первых регионов, которые начинают внедрять эту методику. Причем импонирует тот момент, что ваши доктора хотят овладеть этой методикой. В Якутске на сегодняшний момент можно говорить о существовании  в вашем регионе ЛОР-клиники. Очень важно, что на базе большого хирургического оториноларингологического отделения  есть скоропомощная помощь, при этом есть все кафедральные сотрудники:  студенты, научные работники, они находятся в работе, это  и есть клиника, и основатель ее – профессор Лебедева.

Поговорив с профессором, мы со съемочной группой телеканала «Якутия 24» направляемся в оперблок. На этот день было запланировано прямое включение, и в 11 часов корреспондент канала Дмитрий ТЫМЫРОВ вышел в эфир прямо из операционного зала.

К нашему приходу первая операция уже шла. Вокруг операционного стола привычный круг участников: ЛОР-хирурги, анестезиолог, операционные медицинские сестры.  Рабочая тишина, слышны только негромкие переговоры операторов. Ничего не говорит о том, какая большая подготовительная работа была проведена от идеи применения метода до воплощения его в жизнь. Обычная работа. Организация сегодняшней работы операционной бригады легла на плечи и.о. заведующего операционным блоком больницы Павла ЕРМОЛАЕВА. Павел Николаевич – оториноларинголог и, конечно, на сегодняшних операциях присутствует лично.

В перерыве после первой операции, пока готовят следующего пациента, просим Сергея Сергеевича поделиться впечатлениями.

— Посмотрели ваше оборудование, встретились с главным врачом больницы, пообщались с вашими специалистами, нам все нравится, — говорит Сергей РЕШУЛЬСКИЙ, — очень современный лазер, очень хороший микроскоп. Аппарат позволяет повысить область манипуляций и спектр оказания помощи, расширить спектр вмешательств в области верхнего дыхательного тракта, позволяет  захватить спектр ранних раков гортани  и повысить качество операции. Если раньше мы делали такие операции наружным способом, то теперь можем  удалять опухоль через рот. А это высокое  качество операции, ранняя реабилитация, под динамическим наблюдением врача пациент должен находиться только 3-5 дней,  никаких отеков, никаких кровотечений…

— Это очень щадящий, бескровный, органосохраняющий метод. Наша задача сегодня — освоить лазер, провести обучение специалистов и поставить эти операции на поток, — добавляет Иннокентий АЛЕКСАНДРОВ, заведующий отделением оториноларингологии РБ№2-ЦЭМП.

         Вот она – бережная медицина, бережное отношение к пациенту с тяжелым заболеванием. На острие высоких технологий – вместо скальпеля мощный луч лазера. На наших глазах  в течение двух часов через операционный зал, где работали ЛОР-хирурги, прошли три пациента. Буквально через 15-20 минут оперировавший врач подходил к пациенту, справлялся, как его состояние и с видимым удовлетворением получал ответ  «нормально».

Да, высокотехнологичная медицинская помощь все чаще выступает под флагом бережного отношения к человеку, и это не может не радовать.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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