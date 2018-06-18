Лайфхак: Как добиться устойчивой мобильной связи на Ысыахе Туймаады

В Минсвязи Якутии не исключают кратковременное ухудшение связи в местности Ус Хатын, где ежегодно собираются тысячи якутян, чтобы отметить главный национальный праздник — Ысыах Туймаады. Эксперты рекомендует абонентам несколько способов, как добиться устойчивой связи.

«На территории Ус-Хатынг, как и ранее, будут привлекаться мобильные базовые станции, которые усилят работу базовых станций, расположенных вблизи от места проведения праздника», — проинформировал ЯСИА заместитель министра связи Евгений Макаров.

Обновления базовых станций в микрорайоне Сатал, в Жатае и Тулагино позволят обеспечить устойчивую связь. Тем не менее, в министерстве не скрывают, что в часы наибольшей нагрузки, когда одновременно несколько тысяч человек выходят в сеть, возможно ухудшение качества предоставляемых услуг связи.

Если возникают трудности с мобильным интернетом, то можно попробовать поменять стандарт с 4G на 3G, который позволяет передавать данные до 21 мегабита в секунду. Кроме того, продвинутые пользователи кратковременно переключаются на режим «В самолете». Также помогает выключение и включение мобильного устройства непосредственно вблизи дополнительной базовой станции.

Отметим, только в прошлом году во время праздника абоненты «Мегафона» скачали и передали объем интернет-трафика, сравнимый с более чем одним миллионом фотографий в соцсетях.

«Если перевести эти данные в часы, то получится, что каждый час гости праздника отправляли и получали по 20,8 тысяч фотографий. Голосовой трафик сравним с 41 часом непрерывного разговора», — сообщала пресс-служба сотовой компании.