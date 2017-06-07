6-7 июня состоялись 2 этапа II очного тура республиканского конкурса «Воспитатель года-2017»: «Мастер-класс» и«Педагогическое мероприятие с детьми».
На «Мастер-классе»-публичном выступлении перед коллегами и членами жюри- конкурсанты продемонстрировали методический прием обучения детей конкретному действию и выполнению практического задания воспитателя в соответствии с современными требованиями к дошкольному образованию и воспитанию.Оценивались глубина и оригинальность, методическая и практическая ценность мастер-класса.
На «Педагогическом мероприятии с детьми» конкурсанты показали практический опыт, отражающий сущность используемых образовательных технологий, способность конструирования образовательного процесса в условиях конкретной ситуации и организации совместной деятельности с детьми, методическую компетентность. Учитывались умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности и поддержка детской инициативы и самостоятельности.
По итогам первого и второго этапов конкурсных заданий IIтура из числа участников, набравших наибольшее количество баллов, определились11лауреатов Конкурса:
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1. Кириллина Надежда Николаевна, воспитатель детского сада «Кэнчээри», Сунтарский улус;
|2. Борисова Зинаида Валентиновна, воспитатель детского сада №2 «Сардаана», Нюрбинский район;
|3. Спиридонова Наталья Климовна, музыкальный руководитель детского сада «Сулусчаан», Намский улус;
|4. АввакумоваСардана Алексеевна, воспитатель детского сада «Кэнчээри»,Мегино-Кангаласский улус;
|5. Чекальдина Вероника Ивановна, воспитатель детского сада «Радуга», Амгинский улус;
|6. Петрова АйталинаКононовна, воспитатель детского сада «Умка», Усть-Янский улус;
|7. Кондратьева Анастасия Николаевна, воспитатель детского сада номер 5 «Брусничка», Хангаласский улус;
|8. Бурнашева Ольга Иннокентьевна, воспитатель детского сада №10 «Чуораанчык», Усть-Алданский улус;
|9. Пильтяй Юлия Анатольевна, воспитатель Центра развития ребенка «Радуга», Вилюйский улус;
|10. Викторова Ирина Зиннуровна, воспитатель детского сада №7 «Звездочка», Олекминский район;
|11. Нектегаева Наталья Кононовна, воспитатель детского сада «Кэскил», Чурапчинский улус;
Впереди 3-й решающий тур: публичная лекция и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые состоятся завтра, 8 июня, по итогам которых определится Абсолютный победитель конкурса «Воспитатель года РС(Я)-2017».
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