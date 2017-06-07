6-7 июня состоялись 2 этапа II очного тура республиканского конкурса «Воспитатель года-2017»: «Мастер-класс» и«Педагогическое мероприятие с детьми».

На «Мастер-классе»-публичном выступлении перед коллегами и членами жюри- конкурсанты продемонстрировали методический прием обучения детей конкретному действию и выполнению практического задания воспитателя в соответствии с современными требованиями к дошкольному образованию и воспитанию.Оценивались глубина и оригинальность, методическая и практическая ценность мастер-класса.

На «Педагогическом мероприятии с детьми» конкурсанты показали практический опыт, отражающий сущность используемых образовательных технологий, способность конструирования образовательного процесса в условиях конкретной ситуации и организации совместной деятельности с детьми, методическую компетентность. Учитывались умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом деятельности и поддержка детской инициативы и самостоятельности.

По итогам первого и второго этапов конкурсных заданий IIтура из числа участников, набравших наибольшее количество баллов, определились11лауреатов Конкурса:

1. Кириллина Надежда Николаевна, воспитатель детского сада «Кэнчээри», Сунтарский улус; 2. Борисова Зинаида Валентиновна, воспитатель детского сада №2 «Сардаана», Нюрбинский район; 3. Спиридонова Наталья Климовна, музыкальный руководитель детского сада «Сулусчаан», Намский улус; 4. АввакумоваСардана Алексеевна, воспитатель детского сада «Кэнчээри»,Мегино-Кангаласский улус; 5. Чекальдина Вероника Ивановна, воспитатель детского сада «Радуга», Амгинский улус; 6. Петрова АйталинаКононовна, воспитатель детского сада «Умка», Усть-Янский улус; 7. Кондратьева Анастасия Николаевна, воспитатель детского сада номер 5 «Брусничка», Хангаласский улус; 8. Бурнашева Ольга Иннокентьевна, воспитатель детского сада №10 «Чуораанчык», Усть-Алданский улус; 9. Пильтяй Юлия Анатольевна, воспитатель Центра развития ребенка «Радуга», Вилюйский улус; 10. Викторова Ирина Зиннуровна, воспитатель детского сада №7 «Звездочка», Олекминский район; 11. Нектегаева Наталья Кононовна, воспитатель детского сада «Кэскил», Чурапчинский улус;

Впереди 3-й решающий тур: публичная лекция и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые состоятся завтра, 8 июня, по итогам которых определится Абсолютный победитель конкурса «Воспитатель года РС(Я)-2017».