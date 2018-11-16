Лауреат стипендии им. Михаила Николаева «Знанием победишь» для учителей Якутии

За последние десятилетия в Якутии вопросам всестороннего развития и образования детей уделяется достаточно большое внимание. «Эта работа была начата еще в тот период, когда республикой управлял наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Сейчас мы намерены придать еще больший импульс работе с одаренными детьми, для этого нам важно расширять сотрудничество с мировым сообществом и применять в своей деятельности лучшие мировые практики» — отметил Глава республики Айсен Николаев в своем выступлении во время «Интеллектуальных игр» в июле этого года.

В рамках мероприятий, посвященных Дню рождения первого Президента Республики Саха (Якутия), Государственного Советника республики М.Е. Николаева, 15 ноября с.г. в Актовом зале Института развития образования и повышения квалификации состоялась актовая лекция лауреата именной стипендии «Знанием победишь» Патрика Хак Чанг Лама. Доктор педагогических наук, Патрик Лам является директором школы одарённого образования Кау Ян (Kau Yan School), руководителем образовательных школ образовательных программ группы Базель в Гонгконге. Им разработана программа развития образования одаренных и талантливых детей. Как известно, Патрик Лам организует также поездки одаренных детей в целях развития лидерства, создания необходимых условий для раннего выявления и развития их личностного потенциала, раскрытия талантов, способностей, лидерских качеств.

В мероприятии приняли участие Государственный Советник Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев, 1-й заместитель министра образования и науки РС(Я) Ирина Любимова, директор ИРО и ПК Галина Алексеева, педагогическая общественность республики. В своем выступлении Михаил Ефимович охарактеризовал лауреата как высоко эрудированного человека, напомнил присутствующим о том, какой великолепный мастер-класс дал Патрик Лам якутским учителям в предыдущий свой приезд в Якутию: «Человек, который занимает такую высокую должность, так открыто и искренне делится своим опытом.

Мы надеемся, что наше сотрудничество в дальнейшем продолжится и сегодня отмечаем доктора Лама как человека, который уже внес определенный вклад в развитие образования республики» — подчеркнул он. Профессор Лам поделился с присутствующими своим опытом работы с учащимися. «Самое главное — это навыки. Сейчас мы всё время говорим о 21-м веке, о том, какие умения должны быть у молодых людей и сейчас как раз настало то время, когда нужно создавать эти навыки. Креативность, новые технологии, так называемое критическое мышление – это те самые вещи, которые необходимы нынешней молодежи. Последние два года я организовал много мероприятий по обмену учащимися Гонконга и Якутии. В этой работе важно внедрение и применение самых современных форм и методов обучения,— сказал он.

В современном обществе поддержка и развитие одаренных детей стали одним из важнейших направлений системы образования, культуры, где требуется интеграция научных, технических и инновационных отраслей.