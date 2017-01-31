«Ласточки» из «Кустука» стали лауреатами международного конкурса «Салют талантов»

Достойно представил Республику Саха (Якутия) коллектив МБДОУ ЦРР д/с N26 «Кустук».

Дошкольники из столицы северного края привезли на суд жюри и зрителей международного конкурса «Салют талантов» в Москве два направления культуры основных народов республики: якутскую и русскую.



Вокальный ансамбль русской народной песни «Ласточки» участвовал в конкурсе хоровых коллективов, а ребята из театра «Айгылана» представили в номинации «Театр» этническую моду, где показали стилизованные костюмы народа саха. Оба творческих коллектива удостоены высокого звания лауреатов!



В детском саду №26 г.Якутска «Кустук» музыкальным руководителем работает Ольга Петровна НЕУСТРОЕВА. Помимо общих занятий с детьми, она ведет вокальный кружок. Опытный педагог заметила, что дети мало знакомы с традициями и обычаями русского народа. И с целью более глубокого ознакомления воспитанников с русским фольклором, русской музыкой и народной песней, Ольга Петровна создала в подготовительной группе вокальный ансамбль «Ласточки». И теперь шестилетки занимаются и пением, и танцами, проводят народные праздники, у них сформирован уже наработанный репертуар, есть свой оркестр.



Минувшей осенью Ольга Петровна подала заявку на участие в международном конкурсе «Салют талантов» в Москве – попробовать свои силы, показать себя и посмотреть других. Когда же приехали в столицу в новогодние каникулы для выступления, оказалось, что это очень серьезный конкурс. Там собрались десятки хоровых коллективов со всей России и даже зарубежья. Практически все участники были школьниками, притом не из обычных общеобразовательных школ, а учениками школ искусств из крупных городов, только наши дети были детсадовцами. Отбор проходил одновременно в нескольких городах страны. Требования были очень высокими, председателем жюри был сам руководитель детского хора России имени В.В.Попова Анатолий Львович КИСЛЯКОВ.



Всего поехало десять детишек – пять мальчиков и пять девочек. В результате «Ласточки» стали лауреатом второй степени, в гала концерт отобрали всего 9 номеров хоровых коллективов, из них два – якутских. Якутяне удивили всех своими костюмами, и дополнительно получили еще и приз в номинации «Лучший костюм». Автор костюмов –преподаватель изостудии детского сада Светлана Ивановна АНТОНОВА, модельер, член Союза художников России. Педагоги и родители очень благодарны ей. Ведь во многих садах и школах родители вкладывают немалые деньги, чтоб сшить своим детям концертную одежду. А «Кустуку» очень повезло, что в нем работает такой талантливый человек, которая сама конструирует костюмы, сама выбирает и покупает ткани, сама шьет. К примеру, у ансамбля «Ласточки» уже большой гардероб, в котором есть полный зимний комплект, есть летние яркие ярмарочные платья, традиционные народные костюмы, все полностью, вплоть до обуви. А этнотеатр моды «Айгылаана» под руководством самой Светланы Ивановны также стал лауреатом второй степени.



История же поездки такова. Ольга Петровна предложила родителям поехать в Москву не только ради участия в одном конкурсе, но и совместить ее с посещением Кремлевской елки. Ведь это дети такого возраста, которые очень ярко воспринимают такое событие и у них остается добрая память на всю жизнь. Саму поездку, путевки и проживание оплатили сами родители, которые ставили основной целью для своих детей главную елку страны, получили представление о столице, посетили самые разные достопримечательности, посмотрели музеи, ВДНХ, детские развлекательные центры – аквапарки, зоопарк, ктио-то даже успел сходить в театр. Словом, по полной использовали такую прекрасную возможность.



Большую помощь и поддержку юным певцам и их наставнице оказывает администрация садика, предусматривающая средства для пошива костюмов. Ансамбль «Ласточки» до этого участвовал в конкурсе «Бриллианты Якутии» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», где стал лауреатом первой степени. Если говорить не только про кружок, но и про музыкальное воспитание в саду «Кустук» в целом, то из числа его выпускников немало поступивших в музыкальные школы, некоторые уже окончили Высшую школу музыки и ныне работают в оркестре Якутской филармонии, есть дети, которые выступают в составе ансамбля четы ЕГОРОВЫХ, есть яркие голоса. Ольга Петровна поддерживает очень тесные связи с расположенной рядом 33-1 школой, где также очень хорошо поставлено эстетическое направление воспитательной системы, работает в контакте с учителями музыки этой школы. Передав своих воспитанников, следит за тем, чтобы лучшие из них попали именно в музыкальный класс и продолжали заниматься и в хоре, и сольно, и учились играть на различных инструментах.

Вот так таланты ищут, находят и взращивают уже в раннем возрасте.



Источник: Владислав КОРОТОВ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU