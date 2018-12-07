Лариса Карпова: Огромное спасибо нашему любимому Алмазэргиэнбанку

Алмазэргиэнбанк в свой день рождения, 6 декабря, наградил победителей акции «25 лет с АЭБ». Главный приз достался двухлетнему Кириллу из Якутска.

Напомним, акция проводилась с 15 сентября по 30 ноября 2018 года. Для участия в ней необходимо было подписаться на аккаунт Алмазэргиэнбанка в социальной сети Instagram и выполнить одно или несколько заданий.

«Акция вызвала большой интерес. Немало людей хотели выиграть призы, среди которых были мили от авиакомпании «Сибирь», эксклюзивные изделия от ювелирного бренда Lucky Laika, флагманская модель смартфона от Apple, портативные зарядные устройства, транспортные карты «Спутник». От имени Алмазэргиэнбанка благодарю за проявленный интерес и участие», — отметил заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Табунанов.

Главный приз – смартфон IPhone XS – достался семье Карповых, набравшей наибольшее количество «лайков». Сертификат был вручен маме двухлетнего Кирилла, родившегося в день рождения Алмазэргиэнбанка, 6 декабря.

«Нам было очень приятно участвовать в акции. До сих пор не верим, что именно наш малыш стал победителем. Благодарим всех, кто поддержал нас. Мы провели серьезную работу, чтобы набрать необходимое количество «лайков». Огромное спасибо нашему любимому банку! Успехов и процветания!» — сказала мама победителя Лариса Карпова.