Лариса Андреева: Верю, что якутская национальная одежда войдет в офисный стиль

Заместитель начальника Управления культуры Окружной администрации Якутска Лариса Андреева 4 июня на торжественном открытии ярмарки-выставки «Ыһыах таҥаһа» в ТД «Строительный» на вопрос о значении популяризации национальной якутской одежды ответила: «Популяризация якутской национальной одежды станет не просто нашим ответом на экспансию ширпотреба, главным образом, китайского. Верю, что якутская национальная одежда станет нашим брендом, по которому нас будут узнавать во всем мире, нашей визитной карточкой и нашей самоидентификацией. Нашу исконно якутскую одежду очень удобно носить в офисе и в быту, она и удобна, и красива, и женственна. Верю, что в ближайшее время многие офисы перейдут на национальную одежду».

Отдельно Лариса Константиновна остановилось на рекорде «Наследие Туймаады» на самое большое количество людей в якутских национальных костюмах: «В наших прежних рекордах еще не участвовали дети. Теперь же пора все поколения подключать к массовым культурным акциям, потому что так формируется редкое нынче единство поколений».

О значении рекорда «Наследие Туймаады» в популяризации якутской национальной одежды и в развитии самозанятости населения говорил в своем приветственном выступлении и генеральный директор ТД «Строительный», в котором открылась вставка-ярмарка, Иван Данилов: «Творческие люди, носители творческой силы народа, часто бывает так, что не находят сбыта своим работам. А такие акции, как сегодняшняя выставка-ярмарка, рекорд на самое большое число людей в национальных костюмах, который Общественная палата Якутска и Республиканский дом народного творчества хотят провести во время Ысыаха Туймаады – 2017, — развивают спрос на их продукцию. Такие акции стимулируют развитие самозанятости нашего местного населения, оживляют местное производство».

По словам генерального директора Республиканского дома народного творчества Сергея Семенова в целом в ярмарке-выставке, которая продлится до 20 июня, примут участие около тридцати мастериц и мастеров. Ассортимент выставляемой продукции будет постоянно обновляться, поскольку будут включаться все новые и новые мастера, по транспортным причинам еще не прибывшие на выставку. Посетители выставки смогут вживую пообщаться с каждым мастером, который будет представлять свои работы на данной выставке. Кроме того, тут же будут проходить мастер-классы для всех, кто хочет приобщиться к искусству изготовления национальной одежды.