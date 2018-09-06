L’ONE даёт последний концерт в Якутске

14 сентября в СК «Дохсун» состоится большой живой концерт резидента лейбла «Black Star» рэпера L’One. На своей странице в Инстаграм артист отметил, что встретится с якутянами в последний раз.

L’One готовится к большому концерту в Москве, а перед этим отправляется в тур по России «Всё или ничего – 2», куда помимо Якутска войдут ещё десятки городов.

Техническим обеспечением концерта занимается одно из крупнейших прокатных агентств на Дальнем Востоке — «Звук и Свет». Зрителей ждёт почти двухчасовое музыкальное и визуальное шоу от артиста, качественный звук, впечатляющее световое оформление и незабываемая атмосфера последней встречи с любимым музыкантом из Якутска.

На своей странице в сети Инстаграм Леван опубликовал сообщение: «Зима-город, родные, 14 сентября в СК «Дохсун» моим большим концертом стартуем с родной земли в тур «Всё или ничего — 2». Жду всех! В последний раз устроим танцполу хайа…»

Билеты на концерт можно приобрести в кассе к/т «Центральный», в ТРК «Туймаада» (1 этаж). Покупка-онлайн на сайте www.Afisha.Ykt.ru.

Справки по тел. 710-620.

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