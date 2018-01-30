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Кюлетской школе присвоено имя учителя-фронтовика

I Кюлетской средней общеобразовательной школе с.Усун присвоено имя заслуженного учителя Якутской АССР, ветерана – участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг., боевого офицера – гвардии старшего лейтенанта, кавалера орденов «Отечественной войны I степени», «Красной Звезды» и двух боевых медалей, ветерана педагогического труда, почетного гражданина I Кюлетского наслега Прокопия Алексеевича Павлова (1919-1986).

Павлов Прокопий Алексеевич является участником строительства новой школьной системы в 30-х годах. Свою педагогическую деятельность начал 1938 году учителем II Кюлетской школы, заведующим III Кюлетской школы, учителем Тенгюргестяхской школы.

В воспоминаниях Ивана Семеновича Васильева, кандидата географических наук, старшего научного сотрудника Института мерзлотоведения, ученика П.А. Павлова, упоминается о том, как Прокопий Алексеевич перед началом учебного года ходил по аласам, где жили дети школьного возраста и извещал родителей о необходимости обучения детей в школе. Таким образом Иван Семенович стал учеником 0 класса и начал учиться у Прокопия Алексеевича Павлова (И.С. Васильев «Истиҥ өйдөбүл хаалбыта» книга «Үтүө быһыы үйэлээх, кэрэ санаа кэскиллээх», стр.79, Павлов А.П., составление, 2010г.)

В начале 40-х годов молодой учитель Прокопий Алексеевич Павлов заступился за человека, которого хотели отдать под суд якобы за вредительство и дело чуть не дошло до троцкизма. Это был своего рода подвиг во время тотальной репрессии. До сих пор люди благодарны и об этом случае рассказывают, как легенду, о том как, Прокопий Алексеевич спас безвинного человека от репрессии и тюрьмы.  (С.Е. Борисов «Учууталым улуу сэрии буойуна этэ», книга «Үтүө быһыы үйэлээх, кэрэ санаа кэскиллээх», Павлов А.П., составление, 2010г).

22 июня 1941г. гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну. Вилюйчане, как и все жители страны, грудью встали на защиту Отечества. Это была поистине героическая борьба против фашистских захватчиков. «Группа вилюйчан, призванных в сентябре 1941г., прибыла на пополнение частей Волховского фронта в марте 1942г. Учитель П.А. Павлов (I Кюлятцы) прибыл в минометную батарею 163 СП 11 СД. После окончания курсов младших лейтенантов П.А. Павлов командовал огневым взводом минометной батареи, участвовал при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943г. После выздоровления в январе 1944г. участвовал в окончательной ликвидации блокады Ленинграда. Лейтенант Павлов продолжал воевать, участвовал в освобождении Эстонии и Латвии, уничтожении Курляндской группы немцев. Награжден орденом Красной Звезды и медалями. (А.И. Николаев в книге «Вилюйский улус: история, культура, фольклор», стр.144, Администрация МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я), 2009г., НКИ «Бичик» РС(Я), 2009г.).

Воспоминание Прокопия Алексеевича Павлова:

«Однажды в августе во время наступательных боев в Эстонии нам стало туго. Пехота понесла большие потери. Приданный нашему стрелковому полку артиллерийский полк отстал позади. Минометная рота тоже не подошла к переднему краю. Для поддержки немногочисленной пехоты осталось только одна наша минометная батарея. А батарея имела всего-навсего 13 мин и 4 ствола. В этот день немцы ходили в контратаку 8 раз.

 

Для подкрепления пехоты от нас взяли 20 человек и рацию. На огневой позиции осталось по 2 человека у каждого миномета, телефонист и я. Во время каждой контратаки противника мы выпускали по одной, две мины. Так отбивали контратаки немцев, помогая нашей немногочисленной пехоте. В восьмую контратаку немцы пошли силами 60 человек. Мы из них одной миной уничтожили около 30 человек. Противник больше не ходил в контратаку. За этот бой меня наградили орденом «Красной Звезды», а солдат и сержантов – медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»».

П.А. Павлов на фронтах с честью выполнил свой патриотический долг.

С окончанием войны перед учителями стали сложные задачи в области просвещения и школьного строительства.

С 1949г. в Вилюйском районе стало вводится всеобщее обязательное семилетнее обучение. Важное значение для осуществления всеобуча имели школьные интернаты.

В 50-е годы Прокопий Алексеевич, как заведующий I Кюлетской школой и интернатом вел большую работу по осуществлению начатого до войны перехода к всеобщему среднему образованию. В связи с этим работал над изменением школьного строительства, ее рационализации, укрепления материально-хозяйственной базы школы.

В 1966-1967 гг. в Вилюйском районе начался переход на новые учебные планы и программы. Прокопий Алексеевич активно участвовал в реализации программы “Каждому молодому труженнику-среднее образование”.

В 1970-е годы были годами упорного труда учителей и руководителей общеобразовательных школ. Вилюйский район был дважды награжден переходящим Красным знаменем министерства просвещения республики.

В этих достижениях имеется и частица труда заслуженного учителя ЯАССР, ветерана педагогического труда Прокопия Алексеевича Павлова.

Как учитель якутского языка и литературы П.А.Павлов в I Кюлетской школе вел краеведческий кружок. На занятиях этого кружка он рассказывал своим ученикам легенды и сказания о древней Вилюйской земле, об истоках создания I Кюлетского наслега.

Вел познавательные курсы о жизни Якутии до революции, о периодах революции, гражданской войны, о создании колхозов, об участии якутян в Великой Отечественной войне, о героизме в тылу, о восстановлении народного хозяйства в послевоенное время, о современных исторических событиях района, республики, страны.

Учитель с большой буквы Прокопий Алексеевич Павлов, несомненно, внес большой весомый вклад в воспитании у молодежи чувства патриотизма, гордости, любви к родному Вилюйскому району, республике, стране.

Прокопий Алексеевич, как бессменный лектор общества «Знание», рассказывал односельчанам об исторических событиях, происходящих на родине и в стране в целом.

Его приглашали с докладами в торжественной части праздников, посвященных Великой Октябрьской революции, Дню Советской Армии, 1 Мая и в День Великой Победы.

Прокопий Алексеевич был очень разносторонне одаренным, творческим человеком. В своей школе вел фотокружок для учащихся. И благодаря его замечательным фотографиям сохранился уникальный фотоархив исторических событий 50-х и 60-х годов, который хранится в Кюлетском наслеге.

П.А.Павлов вел литературный кружок. Учащиеся школы писали стихи и рассказы о родном крае, о школе, о своем наслеге и т.д. Достаточно сказать, что из этого кружка вышел известный журналист, заслуженный работник культуры РС(Я), лауреат Государственной премии им. П.А.Ойунского, почетный гражданин Вилюйского улуса (района) и г.Вилюйска Николай Александрович Крылов.

Прокопий Алексеевич был всегда в гуще событий, не жалел, ни сил, ни времени для пропагандистской деятельности.

П.А.Павлов был настоящим пропагандистом русских шашек, вел кружок для школьников и рабочей молодежи и сам участвовал в соревнованиях.

Неудивительно, что такая яркая личность как Прокопий Алексеевич, был настоящим наставником для молодых учителей, которые с большой теплотой вспоминают своего наставника — заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), почетный гражданин Намского улуса (района) и Хамагаттинского наслега Намского улуса (района), ветеран труда Николай Дмитриевич Захаров, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РС(Я), ветеран педагогического труда Спиридон Алексеевич Иванов, ветеран партийно-хозяйственной работы Степан Николаевич Егоров, ветеран тыла и педагогического труда Николай Михайлович Николаев, отличник образования РФ Елизавета Николаевна Николаева и др.

Вилюйская школа по  праву славится талантливыми учителями. Мы гордимся именами старейших учителей, среди них заслуженный учитель школы ЯАССР, ветеран педагогического труда, наставник молодых учителей Прокопий Алексеевич Павлов.

 

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Источник: Варвара Корякина, член союза  писателей Республики Саха (Якутия)
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