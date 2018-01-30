Кюлетской школе присвоено имя учителя-фронтовика

I Кюлетской средней общеобразовательной школе с.Усун присвоено имя заслуженного учителя Якутской АССР, ветерана – участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг., боевого офицера – гвардии старшего лейтенанта, кавалера орденов «Отечественной войны I степени», «Красной Звезды» и двух боевых медалей, ветерана педагогического труда, почетного гражданина I Кюлетского наслега Прокопия Алексеевича Павлова (1919-1986).
Павлов Прокопий Алексеевич является участником строительства новой школьной системы в 30-х годах. Свою педагогическую деятельность начал 1938 году учителем II Кюлетской школы, заведующим III Кюлетской школы, учителем Тенгюргестяхской школы.
В воспоминаниях Ивана Семеновича Васильева, кандидата географических наук, старшего научного сотрудника Института мерзлотоведения, ученика П.А. Павлова, упоминается о том, как Прокопий Алексеевич перед началом учебного года ходил по аласам, где жили дети школьного возраста и извещал родителей о необходимости обучения детей в школе. Таким образом Иван Семенович стал учеником 0 класса и начал учиться у Прокопия Алексеевича Павлова (И.С. Васильев «Истиҥ өйдөбүл хаалбыта» книга «Үтүө быһыы үйэлээх, кэрэ санаа кэскиллээх», стр.79, Павлов А.П., составление, 2010г.)
В начале 40-х годов молодой учитель Прокопий Алексеевич Павлов заступился за человека, которого хотели отдать под суд якобы за вредительство и дело чуть не дошло до троцкизма. Это был своего рода подвиг во время тотальной репрессии. До сих пор люди благодарны и об этом случае рассказывают, как легенду, о том как, Прокопий Алексеевич спас безвинного человека от репрессии и тюрьмы. (С.Е. Борисов «Учууталым улуу сэрии буойуна этэ», книга «Үтүө быһыы үйэлээх, кэрэ санаа кэскиллээх», Павлов А.П., составление, 2010г).
22 июня 1941г. гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну. Вилюйчане, как и все жители страны, грудью встали на защиту Отечества. Это была поистине героическая борьба против фашистских захватчиков. «Группа вилюйчан, призванных в сентябре 1941г., прибыла на пополнение частей Волховского фронта в марте 1942г. Учитель П.А. Павлов (I Кюлятцы) прибыл в минометную батарею 163 СП 11 СД. После окончания курсов младших лейтенантов П.А. Павлов командовал огневым взводом минометной батареи, участвовал при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943г. После выздоровления в январе 1944г. участвовал в окончательной ликвидации блокады Ленинграда. Лейтенант Павлов продолжал воевать, участвовал в освобождении Эстонии и Латвии, уничтожении Курляндской группы немцев. Награжден орденом Красной Звезды и медалями. (А.И. Николаев в книге «Вилюйский улус: история, культура, фольклор», стр.144, Администрация МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я), 2009г., НКИ «Бичик» РС(Я), 2009г.).
Воспоминание Прокопия Алексеевича Павлова:
«Однажды в августе во время наступательных боев в Эстонии нам стало туго. Пехота понесла большие потери. Приданный нашему стрелковому полку артиллерийский полк отстал позади. Минометная рота тоже не подошла к переднему краю. Для поддержки немногочисленной пехоты осталось только одна наша минометная батарея. А батарея имела всего-навсего 13 мин и 4 ствола. В этот день немцы ходили в контратаку 8 раз.
Для подкрепления пехоты от нас взяли 20 человек и рацию. На огневой позиции осталось по 2 человека у каждого миномета, телефонист и я. Во время каждой контратаки противника мы выпускали по одной, две мины. Так отбивали контратаки немцев, помогая нашей немногочисленной пехоте. В восьмую контратаку немцы пошли силами 60 человек. Мы из них одной миной уничтожили около 30 человек. Противник больше не ходил в контратаку. За этот бой меня наградили орденом «Красной Звезды», а солдат и сержантов – медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»».
П.А. Павлов на фронтах с честью выполнил свой патриотический долг.
С окончанием войны перед учителями стали сложные задачи в области просвещения и школьного строительства.
С 1949г. в Вилюйском районе стало вводится всеобщее обязательное семилетнее обучение. Важное значение для осуществления всеобуча имели школьные интернаты.
В 50-е годы Прокопий Алексеевич, как заведующий I Кюлетской школой и интернатом вел большую работу по осуществлению начатого до войны перехода к всеобщему среднему образованию. В связи с этим работал над изменением школьного строительства, ее рационализации, укрепления материально-хозяйственной базы школы.
В 1966-1967 гг. в Вилюйском районе начался переход на новые учебные планы и программы. Прокопий Алексеевич активно участвовал в реализации программы “Каждому молодому труженнику-среднее образование”.
В 1970-е годы были годами упорного труда учителей и руководителей общеобразовательных школ. Вилюйский район был дважды награжден переходящим Красным знаменем министерства просвещения республики.
В этих достижениях имеется и частица труда заслуженного учителя ЯАССР, ветерана педагогического труда Прокопия Алексеевича Павлова.
Как учитель якутского языка и литературы П.А.Павлов в I Кюлетской школе вел краеведческий кружок. На занятиях этого кружка он рассказывал своим ученикам легенды и сказания о древней Вилюйской земле, об истоках создания I Кюлетского наслега.
Вел познавательные курсы о жизни Якутии до революции, о периодах революции, гражданской войны, о создании колхозов, об участии якутян в Великой Отечественной войне, о героизме в тылу, о восстановлении народного хозяйства в послевоенное время, о современных исторических событиях района, республики, страны.
Учитель с большой буквы Прокопий Алексеевич Павлов, несомненно, внес большой весомый вклад в воспитании у молодежи чувства патриотизма, гордости, любви к родному Вилюйскому району, республике, стране.
Прокопий Алексеевич, как бессменный лектор общества «Знание», рассказывал односельчанам об исторических событиях, происходящих на родине и в стране в целом.
Его приглашали с докладами в торжественной части праздников, посвященных Великой Октябрьской революции, Дню Советской Армии, 1 Мая и в День Великой Победы.
Прокопий Алексеевич был очень разносторонне одаренным, творческим человеком. В своей школе вел фотокружок для учащихся. И благодаря его замечательным фотографиям сохранился уникальный фотоархив исторических событий 50-х и 60-х годов, который хранится в Кюлетском наслеге.
П.А.Павлов вел литературный кружок. Учащиеся школы писали стихи и рассказы о родном крае, о школе, о своем наслеге и т.д. Достаточно сказать, что из этого кружка вышел известный журналист, заслуженный работник культуры РС(Я), лауреат Государственной премии им. П.А.Ойунского, почетный гражданин Вилюйского улуса (района) и г.Вилюйска Николай Александрович Крылов.
Прокопий Алексеевич был всегда в гуще событий, не жалел, ни сил, ни времени для пропагандистской деятельности.
П.А.Павлов был настоящим пропагандистом русских шашек, вел кружок для школьников и рабочей молодежи и сам участвовал в соревнованиях.
Неудивительно, что такая яркая личность как Прокопий Алексеевич, был настоящим наставником для молодых учителей, которые с большой теплотой вспоминают своего наставника — заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), почетный гражданин Намского улуса (района) и Хамагаттинского наслега Намского улуса (района), ветеран труда Николай Дмитриевич Захаров, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РС(Я), ветеран педагогического труда Спиридон Алексеевич Иванов, ветеран партийно-хозяйственной работы Степан Николаевич Егоров, ветеран тыла и педагогического труда Николай Михайлович Николаев, отличник образования РФ Елизавета Николаевна Николаева и др.
Вилюйская школа по праву славится талантливыми учителями. Мы гордимся именами старейших учителей, среди них заслуженный учитель школы ЯАССР, ветеран педагогического труда, наставник молодых учителей Прокопий Алексеевич Павлов.
comments powered by HyperComments