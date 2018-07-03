Кысыл-сырское счастье Станислава Шеина

Шесть лет назад в поселок Кысыл-Сыр, раскинувшийся на крутом берегу полноводного Вилюя, приехал жить молодой, полный амбиций выпускник Томского политехнического института Станислав Шеин.

Покровские корни

Станислав – уроженец Хангаласской земли, родился и вырос в Покровске. После школы парень отправился за знаниями в образовательный центр Южной Сибири – город Томск. Пролетели незаметно пять лет и, когда пришло время выбирать место работы, он не сомневался. «Работать буду только в «ЯТЭК»!» – решил он, еще учась в вузе.

О компании «ЯТЭК» он слышал давно. Знал, что крупнейшее и основное газодобывающее предприятие Якутии снабжает газом центральные регионы республики. А утвердился в мысли, что именно там можно стать настоящим профессионалом, когда приехал в родной Покровск и увидел объявление о наборе специалистов в представительство «ЯТЭК» в Кысыл-Сыре.

Карьера идет в гору

Вначале начинающего специалиста приняли на должность оператора технологических установок 4 разряда. На этом посту Станислав проработал недолго. Вскоре его повысили до мастера по переработке газоконденсата, а затем перевели в технологи. Сейчас Станислав Викторович работает ведущим инженером-технологом цеха добычи.

– Мне очень нравится коллектив, – говорит Станислав Шеин. – Это настоящая команда единомышленников. Мой непосредственный начальник цеха Игорь Анатольевич Филиппов. Руководит газопромысловым управлением Валерий Витальевич Бабичев. В кабинете тружусь вместе с Алексеем Сергеевичем Рак. Он тоже молодой парень, работать с ним бок о бок очень комфортно.

Основные должностные обязанности Станислава – разработка технологических режимов эксплуатации установок, стабилизация газового конденсата и фракционной разгонки, переработка газового конденсата для последующей продажи потребителям, приготовление моторного топлива – бензина.

Молодая семья ждет прибавления

Работа Шеину нравится, и вообще жизнь в Кысыл-Сыре пришлась по душе. Пока отсюда в другое место он перебираться не собирается.

Из Томска Станислав привез молодую жену – красавицу Татьяну. У пары родилась дочка, девочке исполнилось три года. Семья ждет пополнение – супруга в положении.

– Дочку супруга рожала достаточно тяжело, – вспоминает Станислав. – Пришлось ей на поздних сроках отправиться в Томск, где она удачно родила нашу малышку. Через месяц она с нашей девочкой вернулась в Кысыл-Сыр. Стоял июнь, дороги разбитые, распутица.

Самому Станиславу не так давно исполнилось 30 лет. Он увлекается туризмом, качается на тренажерах, как и любой мужчина любит технику. Увлечение мотоциклами занимает значимое место в его жизни. Но особенная его страсть – это рыбалка. Обожает рыбачить на полноводном Вилюе, откуда возвращается домой каждый раз с уловом – ленками, лимбой, щукой, на худой конец окунем, из которого получается отличная уха.

Так, работая в ЯТЭК в Кысыл-Сыре, Станислав Шеин востребован как профессионал и счастлив как человек и мужчина.