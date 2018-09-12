Кырджагасов уволил своего предшественника

Как стало известно News.Ykt.Ru, новый руководитель АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов уволил Николая Жесткова с должности заместителя генерального директора по общим вопросам.

Напомним, ранее Жестков 17 лет руководил этим предприятием, в 2017 году его попросили освободить кресло, но он сохранил место в руководстве компании, заняв позицию заместителя.

В августе в кабинете Николая Жесткова прошли обыски, связанные с возможным хищением средств при выполнении заказа на техприсоединение объекта «ЯГРЭС-2» на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. Также в поле зрения сотрудников УФСБ РФ по РС(Я) попали спорные взаиморасчеты между фирмой супруги Жесткова ООО «Гейзер», «Водоканалом» и подрядными организациями.

Пока информацию о ходе расследования не раскрывают.