Кырджагасов: Березкин даже не пришел на встречу с Айсеном Николаевым

SakhaLife поговорил с уходящим региональным лидером партии «Гражданская платформа» Анатолием КЫРДЖАГАСОВЫМ. Сегодня состоялась региональная партконференция, на которой с трудом был достигнут кворум – 8 делегатов из 15-ти избранных. Большинством голосов – 5 против 3-х, Эрнст БЕРЕЗКИН выдвинут кандидатом от ГП на досрочные выборы главы Якутии.

— Анатолий Андреевич, о чем вы выступили на сегодняшней партконференции?

— Все открыто. Я заявил, что категорически против выдвижения Эрнста БЕРЕЗКИНА от нашей партии. Врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ всего за один месяц взял на вооружение многие предложения нашей партии. Так, уже сокращен чиновничий аппарат. Он тоже считает, что парламент должен быть профессиональным. А мы как раз выступали против кнопкодавов-гендиректоров. По важнейшей для республики проблеме – сельскому хозяйству созданы несколько площадок для обсуждения, перемены должны быть. И многое другое.

При ШТЫРОВЕ и БОРИСОВЕ в республике произошел раскол общества. Мы видим, что Айсен НИКОЛАЕВ старается преодолеть это. Он за консолидацию общества. С первых же дней, он встретился почти со всеми представителями оппозиции, более или менее заметными.

— Кроме Березкина. Разве он незаметный?

— Когда мы встретились с Айсеном Сергеевичем в первые же дни после его назначения врио главы республики, то поговорили и об Эрнсте Борисовиче. Вплоть до того, какую работу ему можно предложить с учетом его специализации. Речь шла о крупных фондах. Я не просто замолвил за него словечко, а откровенно хлопотал за него. И когда назначили встречу – Березкин на нее не пошел! Он заявил: «Пусть он (Айсен Николаев – авт.) сам ко мне придет!»

— Так это Вы сватали Березкина, пытались устроить встречу с врио главы?

— За последние три года я в пятый раз пытался их состыковать. И знаете, мне это надоело! Именно после этого демарша я заявил, что покидаю партийный пост, передаю все Березкину, пусть что хочет, то и творит.

— Из партии сейчас многие уходят. Восемь лидеров «Сомо5о куус» выдвинуты вчера кандидатами в депутаты от «Справедливой России».

— Если тот, кто критиковал Штырова и Борисова, так же критикует и Николаева, значит, это не конструктив, а критиканство. Потому что невозможно не видеть, что перемены уже идут. Здоровые, конструктивные силы уходят из «Гражданской платформы». Ну, а прийти могут, наверно, такие же критиканы.

— Почему конференция не выдвинула кандидатов на пост мэра Якутска, депутатов Ил Тумэна и Якутской городской Думы?

— Ранее мы закрыли 27 округов. А сейчас желающих нет. На самом деле, было много желающих баллотироваться от нашей партии – действующие депутаты Ил Тумэна, известные политики и общественные деятели, серьезные предприниматели. Но когда они узнали, что в «Гражданской платформе» предстоит пересменка, они все ушли, заявив, что не будут поддерживать партию, раз ее возглавит Березкин.

— Вы тоже выйдете из партии?

— Конечно! Теперь она служит амбициям одного человека. Считаю, раз Эрнст Борисович не может консолидировать даже ряды партии, вот даже кворум с трудом набрали со второй попытки, где ему консолидировать все общество?