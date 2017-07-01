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Культура & Образование
1 июля 2017, 22:58
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КЫЛ САХ представит Якутию на главной площадке этноисполнителей

Сегодня в Национальном театре танца состоялась генеральная репетиция ансамбля «КЫЛ САХа» перед поездкой на международный конкурс-фестиваль «Мир Сибири» в п. Шушенское Красноярского края.
Интересные моменты рассказала на сдаче программы руководитель ансамбля Анна ТОМСКАЯ: «В понедельник мы улетаем в Новосибирск. С Новосибирска едем на поезде до Абакана. Нас там встречают. Далее наш маршрут пролегает до п. Шушенское. Примем участие на престижном конкурсе – фестивале «Мир Сибири». Для этноисполнителей эта самая популярная площадка – площадка трамплин, участие в ней считается наивысшей. Там собираются известные этномузыканты, продюсеры, критики, музыковеды. Как только был создан наш ансамбль, Альбина Михайловна ДЕГТЯРЕВА предложила нам поехать на конкурс. Но мы только в этом году решились, отправили видеоматериал и стали номинантами. Наш ансамбль выбрали из большого количества коллективов. На конкурсе в нашей номинации «Инструментальное исполнительство» очень сильные музыканты из Башкирии – молодые парни, из Монголии – группа моринхуристов, из Удмуртии и мы. Мы работаем в ансамбле всего 2 года. И все, что от нас зависит, делаем. Очень благодарна участникам ансамбля, каждый артист думает над репертуаром, вносит свою лепту. Уверена, поездка даст нам большой импульс в будущем для дальнейшей работы, ждем эту поездку, работаем много, чтобы выступить достойно. Выбрали с нашего репертуара на 20 минут 4 номера – первый — это тойук и оһуохаи, где представлены манеры пения дьэрэтии и дэгэрэн. Второй номер — попурри на якутские мотивы, которые полюбили зрители. Сюда вошли «Көлүкэчээн», «Кырдал кыыһа» Христофора Максимова, «Үрүмэччи маҕан ат», «Ахсым ат» Сиэн Тиитэбэ. Третий номер – он премьерный. Только создали. Конечно, нам очень помогает руководитель Оркестра национальных инструментов Николай Павлович ПЕТРОВ. Совместно с ним создали номер «Северная картина». В номере основной акцент будет делаться на ох-саа. Этот инструмент зазвучит в руках мастера Руслана ГАБЫШЕВА и музыканта Афанасия ТОМСКОГО. В «Северной картине» будет много голосовых имитаций. Вероника ЛЫТКИНА, Артур СЕМЕНОВ в этом помогут, также вместе с ними Анюта ИВАНОВА, Зоя ВАСИЛЬЕВА, Афанасий ФЕДОРОВ, Дмитрий ВИНОКУРОВ. Каждый музыкант играет на нескольких инструментах. Четвертый номер – сюита из этно-балета «Оһуор Туос» («Берестяночка») Василия ЗЫРЯНОВА. Сам конкурс проходит с 7 по 9 июля, но организаторы с первых дней попросили нас подъехать к 5 июлю. Помимо конкурса будет представлена богатая программа фестиваля — это мастер-классы, концерты этногрупп, встречи с известными музыкантами, обмен опытом, круглые столы, пресс-конференции.
Наша поездка состоялась благодаря многим и многим людям. Они нам помогают хорошим отношением, доверием, добрыми помыслами. Скидку сделала авиакомпания «Якутия». Хочу отметить наше родное Министерство культуры и духовного развития в лице министра Владимира Ивановича ТИХОНОВА. Помогает нам и мэрия города Якутска, Антонида Николаевна КОРЯКИНА. Также поддержали «ЖД Якутии», ФАПК «Туймаада», Управление культуры Мегино-Кангаласского улуса, амгинцы, «Чороон XXI век». Также с начала создания нашего ансамбля нас поддерживает компания «Симэх». И вообще мы чувствуем любовь и симпатию якутского народа. Это мы почувствовали, когда мы победили на конкурсе национальных костюмов «Мир Сибири», организованным информационным порталом «Womans Day». За нас отдали 1900 голосов. Всегда получаем после выступления хорошие отзывы пожелания от своих поклонников. Большое спасибо, дорогие наши друзья. Мы Вас сильно любим».
Пожелаем участникам ансамбля «КЫЛ САХа» яркого выступления на конкурсе, Победы, позитивных встреч, незабываемых впечатлений и эмоций, приятного общения, прекрасного настроения!

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Источник: Вера ЧЕРНОГРАДСКАЯ, пресс-центр Театра танца
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