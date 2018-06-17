Премьера «Кыһыл көмүс хоруоп»: Можно было и пожестче

Много оружия, людей в масках, доля жестокого издевательства и насилия выпущена Русланом Тараховским на сцену Саха театра. Само название спектакля «Кыһыл көмүс хоруоп» сразу заставляет сознание искать подсказку. Что лежит в основе постановки — ужас, трагедия, мистика или что-то еще? Материал для интриги, если ты не знаком с оригиналом — повестью прозаика и поэта первой половины XX столетия — Миитэрэй Таас — Федорова Дмитрия Самсоновича, 1914-1951 гг., рассказывающей о разгуле бандитизма в Якутии 30-х. Материал лег в основу новаторского литературного эксперимента прошлых лет, предназначенного якутскому читателю, чье сознание нужно было «инженерно» сориентировать в классовом конфликте между молодой народной властью и остатками старорежимной ментальности, вылив их форму борьбы добра со злом, как принято в эпическом жанре.

Наверное, якутский зритель соскучился и по таким постановкам. Дружные аплодисменты после премьеры доказывали именно это. Еще одним заметным явлением стало присутствие на главных ролях артистов, которых мы не так часто встречали ранее. Это Николай Протасов в роли Кириhээн и Кирилла Семенова в роли, как оказалось, его дедушки.

Многих не могла не взволновать сцена трагической гибели персонажа Ильяны Павловой — Суоппуйа от рук ее бывшего мужа, а теперь бандита. Как говорят, актриса вытянула своей игрой весь драматизм ситуации, сформировав трагической гибелью весь жесткий характер противостояния в спектакле.

Нам показалось, что за клише классовой борьбы стираются такие мощные возможности усиления впечатления, что ими не грех воспользоваться. Нужен доведенный до крайности зритель и сам актер, а приемом может стать не абсолютизация зла, а напротив, его человеческое лицо. Это страшнее. Увиденное можно было сделать жестче, высветив на этом фоне серьезное психологическое перерождение, чьим итогом, как подарком судьбы, как отдушины от гадости времени, с которой столкнулся герой, могла стать история знакомства с молодой симпатичной учительницей, сыгранной Таней Легантьевой.

Заканчивается театральный сезон яркими июньскими премьерами. Зритель в ожидании объявленного на пресс-конференции театра спектакля «Мой друг Гамлет» С. Потапова.