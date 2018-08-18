Курс на креативную экономику

«Города двигают вперед креативно мыслящие людей», — считает врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ. — Мы должны дать этим людям возможность творить».

Теме новой креативной экономики, была посвящена четвертая дискуссионная площадка с участием Айсена Николаева, которую он назвал наиболее важной, потому что у нее в Якутии блестящее будущее. Но это лишь один из трех китов, на которых будет базироваться экономика республики. Первый связан с традиционной экономикой, которая должна быть модернизирована. Второй — инновационная экономика. И, третья, — креативная индустрия, возможности которой безграничны, потому что это то, что невозможно забрать у человека: мысли и идеи. Применение — туризм, кино, IT-технологии и другие сферы. Вот об этом и шла речь на дискуссионной площадке.

В Якутию едут романтики

Итак, туризм. Здесь было о чем поговорить. Петр ШИШИГИН, директор по стратегическому развитию, соучредитель ООО «ИстВинд», все разложил по полочкам: «Наша рабочая площадка — вся Якутия. Это подразумевает тесное взаимодействие с муниципальными образованиями». Важно помочь муниципалитетам раскрыть свой туристический потенциал, чтобы они сами были заинтересованы в этом. Никто так хорошо не знает свой родной край как они. Ну, а туристические фирмы помогут найти им конечного покупателя.

Туризм на самом деле — весьма креативное направление. «Мы дарим сказку людям, помогаем их мечте сбыться, — говорит Петр Шишигин. — В Якутию едут не отдыхать. Сюда едут романтики. Они готовы иногда примириться с неудобствами ради тех воспоминаний, которые они увозят». Креативность можно использовать не только в создании имиджевых роликов, но и в создании нечто нового. В качестве примера он привел Японию, где стали создавать вымышленных персонажей: животных или легендарных героев. И это работает.

Еще один важный момент – языковой барьер. Если мы хотим развивать туризм и ждем, что к нам приедут иностранцы, следует подумать об английском языке, сначала на сайтах о Якутии, чтобы заинтересовать, а затем на туристических объектах для более глубинного понимания нашего края, его истории. Только тогда турист может порекомендовать знакомым поездку в Якутию или захотеть вернуться сюда еще раз.

Среди новых направлений в туризме – фототуризм, который уже привлекает туристов в Якутию, и, конечно, гастрономический. Об этом рассказал Николай ГАБЫШЕВ, шеф-повар ресторанов «Муус Хайа» и «Река. Озеро. Лес». Здесь главный упор на местные экологически чистые и полезные продукты с уникальными вкусовыми качествами. От их качества зависит 80% успеха блюда. И здесь есть над чем поработать. Прежде всего, над менеджментом поставок местной продукции, повышением качества полуфабрикатов для ресторанов и кафе. «Нужно уважение к продуктам, у нас это, к сожалению, оставляет желать лучшего», — считает Николай Габышев. Важно снизить себестоимость местных продуктов, в том числе и за счет применения новых технологий, тогда люди смогут распробовать местную кухню, почувствовать новый вкус. И вкус должен быть таким, чтобы они порекомендовали эти блюда другим. Это и есть основа гастрономического туризма.

Заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Максим ПРОКОПЬЕВ задачу своего ведомства видит в создании условий для развития туризма, чтобы каждый предприниматель имел возможность комфортно работать и творить в республике. И первое, над чем следует работать, — расширение инфраструктуры, ведь гости в первую очередь видят аэропорт, автомобильные дороги. Это у нас серьезная проблема. Айсен Николаев рассказал о местной турфирме в Томторе, где он побывал вначале недели. Так вот, она была вынуждена отказать почти тысяче иностранных туристов только из-за инфраструктурных ограничений. При этом с января по март у них предложения уже превышают спрос. Они трезво смотрят на жизнь и говорят, что им нужно не сотни миллионов, а 20, и они готовы привозить 20-30 тысяч туристов в год. Правда, при одном условии — если будет построен аэропорт.

Впрочем, в отрасли нужен комплексный подход, кроме инфраструктуры улучшение качества услуг во всех сферах, усиление туристической навигации. Тогда уже можно будет говорить об увеличении количества туристов и стремиться к конкуренции «с хорошими курортами Финляндии и даже Исландии». Пока же туристические услуги составляют лишь 0,8% от объема платных услуг (664 млн. рублей). Не густо. И это при том, что потенциал у нас огромный. Так что занимающимся креативной экономикой есть над чем поработать, чтобы привлечь туристов. Нам есть, что им предложить.

Оцифрованное поколение

Еще одно направление новой экономики — развитие IT-отрасли, которая в немалой степени зависит от подготовки кадров. Здесь есть успешные примеры. Например, Алексей ИЛЛАРИОНОВ, организовавший IT-школу, где обучаются ребята с 7 по 9 класс. Его курс не рассчитан на массового ученика, потому что занятие программированием и компьютерной графикой требует высокой степени заинтересованности и мотивации. Глобальная цель проекта – получить новое оцифрованное поколение. Чтобы через три года среди старшеклассников было модно иметь свой стартап. Как говорит автор проекта, «если из тысячи будет два-три успеха, а из десяти тысяч – 15-20, то это уже победа». Но получить знания мало, не менее важно понимание как их применять. Наработав определенный опыт, Илларионов открывает в этом году уже восемь школ в Якутске, Бердигестяхе, Нижнем Бестяхе и Октемцах, а в следующем году намерен тиражировать программу в Гану и Татарстан. А еще Алексей Илларионов порадовал участников дискуссии, сообщив, что в его планах – курсы для взрослых. «Вектор государственной политики в республике сегодня диаметрально изменился. Власть и IT-сообщество говорят на одном языке. Такие непринужденные встречи – это, в первую очередь, сигнал к тому, что и в других отраслях все будет решаться быстро и просто», — говорит он.

Образование – это задел на будущее. Почему Якутия должна делать ставку на инновации, креативную экономику? Врио главы республики Айсен Николаев объясняет это очень просто: «В креативной экономике главная ценность — человек, наши компетенции, наши знания, наша культура. Это главный капитал в отличие от любой другой экономики. Недаром в промышленной экономике началась роботизация. Поэтому в основе новой экономики лежит человеческий капитал и цифровизация».

Информация к размышлению: во всем мире ежегодно появляется 30 компаний, которые дорастают до серьезного уровня. У нас таких компаний две: «Майтона» и «Индрайвер». «Если бы была одна, — считает Афанасий Саввин (Replio Technologies), — можно было бы списать на случай, но их две и сотни мелких, но не менее амбиционных. Это уже похоже на систему».

Кто ответит за креатив?

Креативная экономика – площадка для малого и среднего бизнеса, для развития которого в республике делается немало. Поддержка республики ощутима. Создан ГАУ «Технопарк», который сильно повлиял на развитие отрасли. Об этом напомнила и.о министра экономики республики Майя ДАНИЛОВА. Твори! Но даже у тех, кто собрался на дискуссионную площадку, возник вопрос, а кто будет курировать это направление из исполнительных органов государственной власти, какое министерство? Что удивило Айсена Николаева. Действительно, как, например, Министерство предпринимательства будет отвечать за то, что снимают наши кинорежиссеры? Да, даже министерство культуры! Кстати, подобный вопрос, только в иной формулировке, был и на дискуссионной площадке по культуре. Там шла речь о государственном заказе. Но Айсен Николаев убежден: «Чем меньше вы будете контактировать с государством, тем лучше у вас будут идти дела. Государство должно и будет помогать. Мы должны создать общие правила игры, наметить дорожную карту, определить, что вы ждете от государства, и что государство может вам дать. А потом встречаться и обсуждать».

«Государство не должно мешать, — согласился министр инноваций, цифрового развития и коммуникационных технологий Анатолий Семенов, — но «Силиконовая долина» возникла из заказа армии, так что без поддержки государства чуда не произойдет. Государственная задача, например, — обеспечить доступный интернет, ускорить прокладку оптики. Вспомните, какой интернет был еще пять лет назад. А какой сегодня? Он не дал нам преимущества, но он уравнял наши шансы».

Одной из задач министерства является создание IT-центров в районах, чтобы заряжать такими знаниями ребят, как говорится, по месту жительства. На днях такой IT-центр открывается в Сунтаре. Ну, а Якутск закономерно станет IT- столицей. «В этом году в Якутске будет создан IT-парк, — озвучил планы и.о первого заместителя председателя правительства Алексей СТРУЧКОВ. – Надеемся, что многие из молодых людей станут в нем резидентами и создадут те продукты, которые через определенное время станут конкурентоспособными не только в России, но и далеко за ее пределами».

Необходимо создавать комфортную городскую среду, коворкинги, IT-парки, места для творчества, работы, для съемок тех же фильмов. Не меньшее значение имеет открытость и доступность власти, когда руководитель региона открыт и готов к диалогу. «Назовите мне глав регионов, кто с 2011 года присутствует в социальных сетях и сам отвечает на сообщения людей. Когда глава оцифрован и у него 50 тысяч подписчиков, люди видят, как он работает. И эту открытость власти нельзя терять», — считает Анатолий СЕМЕНОВ.

Чтобы не переманили

Есть еще несколько очень важных вопросов. Мы уже говорили про кадры, вернее их подготовку. Теперь об оплате их работы. «Майтона» конкурирует с крупными игроками, у которых средняя зарплата работников составляет 5-6 тысяч долларов. Если не выходить на этот уровень здесь, крупные фирмы просто «заберут» лучших. Значит, в данных отраслях будут высокие зарплаты, чтобы работникам было комфортно жить и работать в Якутии. Заинтересовало? Добавьте налоговые отчисления. Правда, это уже государственный интерес.

Монетизация идей

Второй не менее важный вопрос – умение продавать свою продукцию, тем более сегодня это можно сделать через интернет, не выезжая из Якутска. Казалось бы, чего проще: идея – производство – сбыт. Но пока эта схема тормозит. Нет, с идеями у нас полный порядок, с производством тоже нормально, а вот продажи… С этим тесно связан вопрос брендирования нашей продукции, чем, кстати, успешно занимается руководитель креативного кластера «Пространство» Алексей ПАВЛОВ.

Понятно, что творчество — это не всегда чистая коммерция. То же кино. Мы никогда не будем снимать в Якутии блокбастеры. Замахиваться на мировой успешный прокат нам вряд ли нужно. Но кино – это хороший способ вызвать интерес к нашей республике, привлечь внимание, а следом туристов и инвестиции.

Наша синергия должна дать хороший результат

«Правительство готово к диалогу, готово поддерживать креативных людей, чтобы их проекты претворились в жизнь и нашли свое место в экономике республики», — заверил участников дискуссионной площадки и.о. первого вице-премьера Алексей Стручков.

Это подтвердил Айсен Николаев, сообщив, что будет создан фонд, «который за счет процентов от своей деятельности будет на первом этапе финансировать IT-компании, а на втором другие проекты, в том числе туризм. Самая главная моя задача, чтобы вы никуда из республики не уезжали. Мы должны создавать такие условия, чтобы творческие люди могли здесь состояться». Он вспомнил свой разговор с братьями Ушницкими в 2012 году. Тогда он спросил, какие вопросы в городе нужно решить, чтобы они здесь работали. Их было три — безопасность, чистота и дороги. Сегодня они связывают свое будущее только с Якутском, что не мешает открывать новые площадки в том же Сиэтле. Это правильный подход. «Наша синергия должна дать хороший результат», — уверен врио главы.

И напоследок…

Как отметил модератор Василий ЕФИМОВ, заместитель генерального директора АО «Венчурная компания «Якутия», символично, что дискуссионная площадка состоялась в гараже кластера «Пространство». Места мало, идей много — пошутил Анатолий Семенов. В свое время именно с гаража начинала свой путь компания «Аpplе». Сегодня ее капитализация достигла одного триллиона долларов. Надеюсь, что участники дискуссии будут вспоминать этот гараж и эту встречу как начало новой экономики Якутии, которая поможет сделать Якутию центром российской IT и креативной экономики.