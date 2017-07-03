Курортный сбор снизит привлекательность Якутии

В Якутии считают, что курортный сбор вынудит российских туристов поехать на отдых за границу.

В Ил Тумэне состоялся круглый стол, посвященный введению курортного сбора для некоторых регионов страны с января 2018 года. Проект закона одобрен на заседании правительства России. Народные депутаты Якутии считают, что документ требует доработки.

Напомним, что правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в ряде субъектов. Речь идет о введении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Ранее такой сбор в России собирался с 1991 по 2004 годы.

В документе указано, что размер сбора не может составлять более 100 рублей за сутки. Он должен быть дифференцирован в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 рублей), времени пребывания человека на отдыхе, значения курорта и местонахождения муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента.

Авторы законопроекта отмечают, что полученные средства пойдут на сохранение, восстановление и развитие объектов лечебно-оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения.

Платить должны будут как россияне, так и иностранцы. От сбора освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес в курортных зонах. Предполагается, что в стоимость путевки сбор включаться не будет, его отдыхающие внесут при заезде или выезде.

По итогам эксперимента власти решат, стоит ли вводить ли курортный сбор на территории всей страны или отказаться от его введения. В ближайшее время законопроект направят в Госдуму.

Проект федерального закона был подготовлен министерством по делам Северного Кавказа в соответствии с поручением президента по итогам заседания Госсовета о повышении привлекательности российских курортов, которое прошло в августе 2016 года.

По мнению заместителя министра здравоохранения республики Анны Алексеевой, документ необходимо поддержать. Кроме того, курортный сбор можно было бы собирать и на территории Якутии, например, в Мегино-Кангаласском районе, где расположен санаторий «Абылах». С ведомством согласна председатель Союза женских организаций Якутии Анжелика Андреева. По ее словам, сбор позволит укрепить инфраструктуру детских санаторно-курортных объектов.

Однако остальные участники круглого стола сочли, что инициатива ничего хорошего не принесет.

«Реализовывать ее на территории Якутии даже в качестве эксперимента преждевременно. Сначала нужно посмотреть, какое влияние будет оказано на четыре отобранных субъекта. Сравнивать республику с курортными городами России нельзя. Туризм у нас всегда был дорогим удовольствием из-за высоких тарифов, а сбор только увеличит расходы и снизит привлекательность региона», – считает замминистра инвестиционного развития и предпринимательства Александр Андросов.

В 2016 году Якутию посетили 192 тысячи человек, однако кто из этого числа является действительно туристом, а не командировочным или вовсе приезжим из ближайшего субъекта, неизвестно. «Даже при принятии закона в окончательном чтении, и с введением сбора на территории Дальнего Востока, дифференциация необходима. К нашему региону нужен совершенно иной подход», – подчеркнул заместитель руководителя ведомства.

На сегодняшний день на территории Якутии располагаются 14 санаторно-курортных объектов. В министерстве труда считают, что стоимость услуг этих заведениях даже для льготных категорий граждан является дорогим удовольствием, хотя им компенсируются расходы в пределах 80%, а ветераны войны и тыла имеют право ездить раз в два года бесплатно. Оплата услуг в таком случае ложиться на Минтруда республики. Стоимость путевки на 14 дней на одного человека составляет 45-47 тысяч рублей. Введение курортного сбора и высокая стоимость ограничат отдых отдельных категорий граждан, уверены в ведомстве.

Участники круглого стола пришли к мнению, что законодательная инициатива приведет к снижению привлекательности российских курортов, и многие россияне предпочтут отдыхать в Турции или Египте. Резолюция с мнением народных депутатов и общественников будет направлена на рассмотрение в Госдуму России.