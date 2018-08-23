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23 августа 2018, 9:24
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Курильщики — виновники двух пожаров в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 августа 2018 г. в 18.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на Х. Юряхском шоссе СОТ «Восход» г. Якутска, горит частная дача. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через девять минут, из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден стеллаж в доме на площади 2 кв.м. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Ущерб устанавливается. Пожарными спасена дача.

22 августа 2018 г. в 19.26. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в жилом доме на ул. Молодежная п. Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия пожарного подразделения — через минуту, в подъезде был дым. В результате пожара огнем поврежден диван в квартире на площади 1 кв.м. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен жилой дом.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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