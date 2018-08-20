Курбан Байрам в 2018 году – что нельзя делать, как праздновать, традиции

Курбан Байрам или как его еще называют Ид уль-Адха — это второй самый значимый праздник у мусульман. Это праздник жертвоприношения, во время которого каждый мусульманин старается осуществить хадж в Мекку. Давайте ближе познакомимся с этим праздником, узнаем о его традициях и обычаях, а также в чем состоит суть праздника.

Какого числа Курбан Байрам в 2018 году

Праздник жертвоприношения отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, то есть 21 августа. Стоит отметить, что сам праздник длится от 2 до трех дней.

Курбан Байрам – история праздника

Курбан Байрам отмечается в память о таком праведнике как Ибрахим, а вернее в этот день вспоминают его поступки и покорность пред Аллахом, которую он проявил. Начиналась его история с того, что Аллах сказал раздать все свое имение и богатство беднякам. Он покорился и в итоге получил в два раза больше, что было у него до этого. Затем его ожидало следующее более тяжелое испытание – испытание огнем. Невежды-многобожники за его веру отправили на костер, но Аллах превратил языки пламени в лепестки роз. Наконец, за его дела он был награжден таким долгожданным сыном Исхаком. Но, как оказалось не просто так, ведь Ибрахима ожидало последнее испытание – принести в жертву своего первенца. Это было тяжело для него, но в конце концов было принято решение исполнить волю Аллаха. Однако в последний момент Аллах остановил его и велел Ибрахиму вместо сына принести в жертву агнца, которого ниспослал с небес.

Суть праздника заключается в том, чтобы люди помнили о покорности Ибрахима и следовали его примеру.

Курбан Байрам – как празднуют

Готовятся к этому празднику еще задолго до его начала. Подготовка заключается в том, чтобы за 20 дней до Курбан не устраивать пышные веселия, надевать новую одежду и не стричься все это время. Главное действо происходит в Мекке, в долине Мина, где по легенде Ибрахим принес в жертву агнца. Там мусульмане совершают обряд жертвоприношения. Стоит отметить, что для этого не подойдет любое животное, существует ряд правил для его подбора.

Во-первых, принимаются такие животные как корова, бык, коза, баран, овца и верблюд. Других же в качестве жертвы приносить нельзя.

Во-вторых, это должны быть только здоровые животные, без единого дефекта. Обращают внимание также и на возраст. К примеру овца и баран должны быть старше года, коза, корова и бык должны быть взрослее двух лет, а верблюд не меньше пяти лет. Также считается, что для жертвоприношения лучше выбирать животное с белой шерстью, чем с черной. Однако, если таковых нет в наличии, то подойдет любое здоровое животное без никаких-либо изъянов.

Сам праздник начинается с самого утра. Мусульмане начинают свой день с полного омовения, а также обязательно необходимо надеть чистую и опрятную одежду. После этого отправляются сразу в мечеть для молитвы. При этом стоит отметить, что кушать перед этим не рекомендуется. После чего все отправляются домой, однако некоторые выходят на улицу, а в итоге собирается небольшая группа людей, которые поют различные религиозные песни. Уже днем все собираются опять в мечети для прослушивания проповеди, после которой отправляются на кладбище, чтобы помолиться за умерших родственников. И только после этого совершается обряд жертвоприношения. Обычно это специальное животное, которое готовили для этого ритуала.

Над жертвой любой рядовой мусульманин может произнести краткую формулу: «Бисмиллах, Аллах Акбар», то есть «Во имя Аллаха, Аллах велик!» Прежде чем барана режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки. В жертву можно принести барана, который достиг седьмого месяцев (по шафиитскому мазхабу — полного года), быка или корову, достигших полных двух лет, верблюда, достигшего полных пяти лет. Желательно, чтобы жертвенное животное было жирным, большим и красивым. В нём не должно быть изъянов, которые плохо влияют на количество и качество мяса. Поэтому нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных. А также животных, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха. Желательно использовать треть мяса для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом.

Также Ибн Аббас рассказывал о жертвоприношении пророка: «Треть он оставлял для семьи, треть на угощение бедных соседей, и треть раздавал тем, кто просил». Ибн Умар говорил: «Жертвоприношения и подарки — треть для тебя, треть для семьи, треть для бедных». Нельзя расплачиваться с мясником, который резал жертвенное животное, мясом. Но можно дать ему часть мяса, если он беден, или подарить, но не в качестве оплаты. Тот, кто принёс жертвоприношение, не может ничего продать из жертвенного животного, ни мяса, ни шкуры, но он может пользоваться шкурой и другими её частями.

В этот день у каждого мусульманина в доме должен быть накрыт праздничный дастархан, так как в этот день принято принимать гостей и ходить в гости. Близким друзьям и родственникам на Курбан-айт (Курбан-байрам) принято дарить подарки.

А уже вечером вся семья собирается за богатым столом вместе. При этом по традиции, хозяин дома не должен скупиться на угощения — еды должно быть много. А хозяйки специально готовят отдельно для бедняков.