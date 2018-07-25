Кумиры молодежи KitJah и Zavod представили совместный проект

24 июля в развлекательном заведении «Небар» состоялась закрытая презентация совместного клипа исполнителя KitJah и студии танцев «Zavod» на песню «2.0» под руководством и продюсерством Нюргуяны ЯКОВЛЕВОЙ.

После показа клипа, приглашенные гости высказали слова одобрения и пожелали ребятам дальнейших успехов.

Нюргуяна ЯКОВЛЕВА, руководитель школы танцев «Zavod», продюсер проекта: «Собрали всех практически за один день после задумки. Пригласили светохудожника Даниила Яковлева компании «АВЕ», большая благодарность нашему другу Сергею ДЬЯКОНОВУ. Локацию нашли в помещении ТД «ЮниМолл», где мы съемки планировали до 1 ночи, но получилось закончить лишь в 8 утра, некоторые ребята остались охранять аппаратуру (смеется).

Очень долго искали танцующую красивую девушку модельной внешности, к счастью нашли Юлию ВЕСЕЛОВУ, которая и снялась у нас.

Клип снимал молодой видеограф Майк МИХАЙЛЮК, который поразил нас своей универсальностью – сам же срежиссировал, снял и смонтировал. Со своей задачей он справился блестяще! В общем, проделана хорошая работа, с командой профессионалов, увлечённых своим делом!

Сейчас снимаем второй клип, который будет очень сильно различаться от сегодняшнего, будет больше смысла в художественном плане.

KitJah: «Мой отец был первым якутским рэппером. Его многие знали, работал в сфере культуры, звали его Дьулустан ИВАНОВ. Наверное, поэтому я и связал свою творческую жизнь именно этому жанру. Слова для песни «2.0» написал я сам, а аранжировку сделал мой друг Вадим БОРИСОВ, у которого записаны почти все мои песни. Надо сказать, то, что мне нравится, не нравится людям и наоборот. Например, мой хит «Бууйа бууйа» мне не нравится, но как знаете, он очень полюбился слушателям и до сих является хитом.

Что касается клипа, он очень крутой, очень доволен результатом. Главное – воплотили идею в реальность. А это многого стоит!»

Майк МИХАЙЛЮК, видеограф: «Когда ребята сказали, что планируют снять клип, я сразу же согласился. KitJah парень талантливый, очень рад, что удалось с ним поработать на одном проекте. Было очень сложно снимать, но от процесса мы все получили огромное удовольствие, а это самое главное, творчество оно должно быть легким. Клип вроде получился, надеюсь зрителям понравится!».

Сергей ДЬЯКОНОВ, директор компании «АВЕ»: «Я за любой кипиш! С Нюргуяной ЯКОВЛЕВОЙ мы знакомы очень много лет, у нее талант понимать и собирать вокруг себя талантливых и деятельных людей. Zavod – гениальный проект, в котором участвуют самые крутые ребята республики.

Клип получился образцовым, тут главное не переборщить в плане идеи, эффектов, но Майк сделал все как надо! Несмотря на то, что на подготовку у нас был только один день, а на завтра у нас должен был состояться Ысыах Туймаады, где мы должны были обслужить немало площадок, все равно подписались на такую авантюру (смеется). Надеюсь, что это не наш последний проект с этими ребятами».

Клип можете посмотреть по ссылке: