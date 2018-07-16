Кумир якутян Павел Грудинин скоро приедет в Якутию

Экс-кандидат на должность президента России Павел Грудинин приедет в Якутию в середине августа.
Как сообщили «Якутия.Инфо» в КПРФ, Грудинин посетит республику как регион, где он набрал наибольшее количество голосов по стране.
Впервые приглашение посетить республику Грудинину было озвучено на апрельском съезде общественного движения «ПДС НПСР» — Постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России. Он ответил утвердительно.
В июне первый секретарь якутского рескома КПРФ Виктор Губарев посетил совхоз имени Ленина в Подмосковье, где встретился Павлом Грудининым. Во время встречи тот подтвердил намерение посетить республику.
Источник: По материалам СМИ.
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